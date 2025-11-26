День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»

26 ноября 2025 12:45
129
День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»

На базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области прошло торжественное собрание, посвященное 33-летию со дня образования отряда.

От руководства управления  к сотрудникам ОМОН «Орлан» обратился заместитель начальника полковник полиции Максим Бельсков. Он отметил, что с момента создания подразделения и на протяжении всего его славного боевого пути сотрудники неизменно доказывали верность долгу, Отчизне и присяге, выполняя самые сложные и ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности.

И сегодня сотрудники Росгвардии продолжают решать служебно-боевые задачи, как в родном городе, так и за его пределами. Регулярно бойцы тольяттинского ОМОН принимают участие в профилактических и оперативно-разыскных мероприятиях. Задерживают подозреваемых в совершении резонансных преступлений, изымают оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотические средства.

За время существования подразделения его бойцы несколько десятков раз выезжали в служебные командировки в различные регионы Российской Федерации. Боролись с бандформированиями на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, более 300 сотрудников ОМОН награждены государственными наградами, 19 из них – орденами Мужества.

В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды и присвоены очередные специальные звания.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
24 ноября 2025, 17:09
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты. Общество
1394
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
21 ноября 2025, 16:59
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях». Общество
790
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
18 ноября 2025, 10:04
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
Экипажи быстроходных катеров Росгвардии патрулировали прибрежную зону. Общество
1115
В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
Весь список