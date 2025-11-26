День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»

129

На базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области прошло торжественное собрание, посвященное 33-летию со дня образования отряда.



От руководства управления к сотрудникам ОМОН «Орлан» обратился заместитель начальника полковник полиции Максим Бельсков. Он отметил, что с момента создания подразделения и на протяжении всего его славного боевого пути сотрудники неизменно доказывали верность долгу, Отчизне и присяге, выполняя самые сложные и ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности.



И сегодня сотрудники Росгвардии продолжают решать служебно-боевые задачи, как в родном городе, так и за его пределами. Регулярно бойцы тольяттинского ОМОН принимают участие в профилактических и оперативно-разыскных мероприятиях. Задерживают подозреваемых в совершении резонансных преступлений, изымают оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотические средства.



За время существования подразделения его бойцы несколько десятков раз выезжали в служебные командировки в различные регионы Российской Федерации. Боролись с бандформированиями на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, более 300 сотрудников ОМОН награждены государственными наградами, 19 из них – орденами Мужества.



В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды и присвоены очередные специальные звания.