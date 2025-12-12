В Самаре Росгвардия передала 400 единиц оружия в зону СВО

Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области отправили в зону проведения специальной военной операции около 400 единиц охотничьего оружия. Это очередная партия оружия, добровольно сданного или изъятого, а также оружия, хранящегося на складах Росгвардии, но не востребованного владельцами.
 
«В течение всего года сотрудниками Управления Росгвардии по Самарской области проводилась работа по отбору отчужденного оружия для нужд подразделений Минобороны и других военизированных организаций. Очередная партия в количестве 386 единиц сегодня отправлена в зону проведения специальной военной операции», – сказал врио начальника регионального управления полковник полиции Сергей Абрамов.

Всего в Самарской области для нужд Минобороны в этом году передано около 800 единиц оружия. Работа по отбору наиболее востребованного оружия будет продолжена.

Речь идет об оружии, обращенном в собственность Российской Федерации, – это не востребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии. Отобранные единицы оружия технически исправны и готовы к применению.

Ранее такое оружие утилизировалось, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством передается в государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач.

