В Самаре Росгвардия передала 400 единиц оружия в зону СВО

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области отправили в зону проведения специальной военной операции около 400 единиц охотничьего оружия. Это очередная партия оружия, добровольно сданного или изъятого, а также оружия, хранящегося на складах Росгвардии, но не востребованного владельцами.



«В течение всего года сотрудниками Управления Росгвардии по Самарской области проводилась работа по отбору отчужденного оружия для нужд подразделений Минобороны и других военизированных организаций. Очередная партия в количестве 386 единиц сегодня отправлена в зону проведения специальной военной операции», – сказал врио начальника регионального управления полковник полиции Сергей Абрамов.

Всего в Самарской области для нужд Минобороны в этом году передано около 800 единиц оружия. Работа по отбору наиболее востребованного оружия будет продолжена.

Речь идет об оружии, обращенном в собственность Российской Федерации, – это не востребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии. Отобранные единицы оружия технически исправны и готовы к применению.

Ранее такое оружие утилизировалось, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством передается в государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач.