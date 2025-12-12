Центробанк отозвал лицензию у "ИС Банка"

Банк России отозвал лицензию у АО КБ "Индустриальный Сберегательный Банк" ("ИС Банк"). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк принял такое решение из-за несоблюдения "ИС Банком" российского законодательства и нормативных требований регулятора на протяжении последних 12 месяцев. Также причиной стали нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишет Смотрим.

"Банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", – следует из сообщения.

Сейчас в банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. При этом полномочия исполнительных органов организации из-за отзыва лицензии приостановили.