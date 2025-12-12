В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров

Сегодня, 12 декабря, в 02:29 поступил звонок диспетчеру пожарно-спасательной части о том, что в селе Сухие Аврали на улице Советской горят надворные постройки. На место происшествия были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49 и добровольная пожарная команда села Сухие Аврали.

По прибытии было установлено: есть угроза распространения огня на жилой дом и стог сена, площадь пожара составляет 200 квадратным метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В результате быстрых и решительных действий пожарных подразделений удалось избежать распространения огня. К сожалению, до прибытия пожарных подразделений погибли домашние животные. Локализация пожара была объявлена в 03:00, ликвидация открытого горения - в 03:28.

В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава, были задействованы 3 единицы пожарной техники.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"