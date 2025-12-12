Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Сегодня, 12 декабря, в 02:29 поступил звонок диспетчеру пожарно-спасательной части о том, что в селе Сухие Аврали на улице Советской горят надворные постройки. На место происшествия были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49 и добровольная пожарная команда села Сухие Аврали.

По прибытии было установлено: есть угроза распространения огня на жилой дом и стог сена, площадь пожара составляет 200 квадратным метров.
Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В результате быстрых и решительных действий пожарных подразделений удалось избежать распространения огня. К сожалению, до прибытия пожарных подразделений погибли домашние животные. Локализация пожара была объявлена в 03:00, ликвидация открытого горения - в 03:28.
В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава, были задействованы 3 единицы пожарной техники.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

