Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки

Сегодня, 12 декабря, в 0 часов 34 минуты в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Усинское горят дом и надворные постройки.



По прибытии было установлено, что на площади 300 квадратных метров горят дом и надворные постройки .

Всего на месте пожара работали 25 человек личного состава, на тушение были поданы 5 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.

В 1:40 пожар был локализован, в 3:20 – объявлена ликвидация открытого горения.

В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"