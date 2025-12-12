Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки

Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
143
Сегодня, 12 декабря, в 0 часов 34 минуты в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Усинское горят дом и надворные постройки.

По прибытии было установлено, что на площади 300 квадратных метров горят дом и надворные постройки .
Всего на месте пожара работали 25 человек личного состава, на тушение были поданы 5 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.
В 1:40 пожар был локализован, в 3:20 – объявлена ликвидация открытого горения.
В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций.
К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

