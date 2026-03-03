Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском музее "Заварка" состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа
В самарском музее "Заварка" состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа
Россияне в Дубае расселяют туристов у себя
Россияне в Дубае расселяют туристов у себя
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
ЛДПР предложила выплачивать компенсацию за капремонт пенсионерам автоматически
ЛДПР предложила выплачивать компенсацию за капремонт пенсионерам автоматически
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».
СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные

ЛДПР предложила выплачивать компенсацию за капремонт пенсионерам автоматически

125
ЛДПР предложила выплачивать компенсацию за капремонт пенсионерам автоматически

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением изменить порядок предоставления компенсации за взносы на капитальный ремонт для пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».

По его мнению, льготы должны начисляться автоматически и беззаявительно, а не возвращаться спустя месяцы после оплаты. Слуцкий предложил ввести «механизм прямого льготного порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг», при котором размер платежа для льготника сразу уменьшается, а не компенсируется в последующем

«Если государство признает право человека на льготу - она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок. Сейчас от 70-80-летнего человека требуется сначала заплатить взнос за капремонт из своего и без того скромного бюджета, а потом ждать компенсации. Это несправедливо по отношению к тем, кто всю жизнь трудился на страну», — пояснил лидер партии.

По его словам, при наличии подтвержденной льготы в платежке должна сразу появляется уменьшенная сумма.

«Без заявлений, без хождения по кабинетам, без «донесите еще одну бумагу», — пояснил депутат.

Сейчас россияне получают компенсацию в размере 50% от взноса на капремонт с 70 лет и 100% — с 80 лет. Однако по действующим правилам они сначала оплачивают полную сумму, а возмещение приходит с задержкой.

«Как показывает практика, компенсационные выплаты могут начисляться с разрывом в два месяца после периода оплаты. Для пенсионера, особенно одинокого и маломобильного, это связано с необходимостью изыскивать средства для полной оплаты жилищно-коммунальных услуг, сохранять все платежные документы, своевременно подавать заявления и обновлять справки», — говорится в обращении.

Слуцкий подчеркнул, что текущая система противоречит современным принципам цифровизации и прозрачности в жилищно-коммунальной сфере.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
484
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
366
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
387
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
349
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1029
Весь список