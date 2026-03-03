Россияне в Дубае расселяют туристов у себя

Российские туристы, застрявшие в ОАЭ из-за вооруженного конфликта и закрытия аэропортов, продолжают выживать. Люди не могут вылететь домой, но и в отелях, где их разместили, они не представляют, как вести себя дальше. На помощь «заложникам» приходят живущие в Дубае россияне.

Проблемы у людей возникают примерно одни и те же. Многим отказали в заселении в отель, большинство волнуется из-за пропавших билетов. Почти все остались без денег.

В этой ситуации единственное, что остается — писать во все подряд дубайские чаты и просить поддержки у местных, пишет АиФ.

Что неприятно, но ожидаемо: в Дубае появились мошенники, наживающиеся на бедах туристов и отзывчивости местных жителей, готовых помочь.

Сколько продлится вынужденное пребывание российских туристов в Дубае, пока неизвестно. Первый самолет, вылетевший из Дубая после временного прекращения авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке, приземлился в Москве утром во вторник. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Внуково».