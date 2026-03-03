В Тольятти полицейские задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением

В конце января текущего года, во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», расположенном на улице Магистральной в Тольятти, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ 21140». В ходе административной процедуры водитель 1997 года рождения, уроженец соседнего государства, предъявил госавтоинспекторам водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у полицейских сомнения в его подлинности.

Сотрудники органов внутренних дел поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам проведенного исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина имеет регистрацию на территории соседнего региона, работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.