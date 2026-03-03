Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

133
Erid  2VSb5wmp1AZ

В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26. Чтобы получить новый смартфон одним из первых, достаточно оформить предзаказ в интернет-магазине Билайна до 5 марта 2026 года. На период предзаказа оператор предоставляет выгоду до 20 000 рублей — размер предложения зависит от модели и конфигурации.

Помимо смартфонов, в Билайне также стартовал предзаказ на новое поколение наушников Samsung Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Линейка с Hi-Fi звучанием получила улучшенную посадку, направленную на комфорт даже при длительном ношении. Galaxy Buds4 Pro получили расширенные возможности активного шумоподавления и адаптивной настройки звука под окружающую обстановку, а также глубокую интеграцию с экосистемой Galaxy.

В смартфонах Galaxy S26 предусмотрены новые возможности для интуитивного использования: функции Galaxy AI помогают быстрее выполнять повседневные задачи — от поиска информации и планирования до съёмки и обработки контента — сокращая количество шагов и ручных действий. В устройствах также усилены возможности камеры и ночной съёмки, повышена производительность под ресурсоёмкие сценарии, а вопросам приватности уделено отдельное внимание.

Ключевые особенности Samsung Galaxy S26:

Galaxy AI поможет изменить любое фото с помощью нескольких слов, создать стикер или приглашение на вечеринку и не даст забыть о важных событиях.

Приватность и безопасность: в Galaxy S26 Ultra доступен встроенный режим «Антишпион», который ограничивает углы обзора экрана, сохраняя ваш дисплей приватным в общественных местах.

Камера и Nightography: улучшенная съёмка в сложном освещении, более чистые кадры в темноте и стабильное видео. Благодаря модулю на 200 МП, камера устанавливает новый стандарт ночной съемки благодаря более широкой диафрагме и снижению цифровых шумов.

В смартфонах S26 появилась новая интегрированная нейронная сеть Perplexity, которая поможет не только с поиском информации, но и как настоящий AI-агент добавит информацию в календарь или заметки, напишет письмо или найдет подходящий ресторан для встречи.  

Экосистема Galaxy: бесшовная связка устройств, удобное переключение между гаджетами и единые сценарии управления.

Оставить заявку на предзаказ, узнать о моделях и размере скидки можно на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения: Билайн

2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
1047
