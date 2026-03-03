Программа одноактных балетов «Пламя Победы» пройдет в Самаре

5 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича в честь первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии будет показана программа одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский.
Дирижёр - Алишер Бабаев
Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков.
Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.
Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961).
Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961).
Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов.
Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского, рассказывает камерную историю о торжестве Веры, Надежды и Любви, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии.
Дирижёр - Алишер Бабаев
Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов
Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова
Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов
Художник по свету – Сергей Дильдин