Программа одноактных балетов «Пламя Победы» пройдет в Самаре

5 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича в честь первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии будет показана программа одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский.

Дирижёр - Алишер Бабаев

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков.

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского, рассказывает камерную историю о торжестве Веры, Надежды и Любви, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии.

Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова

Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов

Художник по свету – Сергей Дильдин