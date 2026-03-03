В СОУНБ открывается выставка Картина мира И. Дония

5 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки открывается выставка живописи замечательного самарского художника Игоря Дония «Картина мира».

Мир полон загадок, и отгадки на большинство из них таятся в душах тех, кто ищет истину в искусстве. Если ваша душа чутка к зову красоты, пронизывающей сознание озарениями, то 5 марта в 18.00 вас ждёт незабываемое эстетическое приключение.

Путешествие от пейзажа и натюрморта в горнее царство беспредметной абстракции под аккомпанемент блистательных музыкальных ассоциаций виртуозного пианиста и композитора Дмитрия Пилова – вот с чем вы встретитесь этим вечером в нашей галерее.

В абстрактной живописи есть место тайне, в ней всегда таится загадка, на которую у каждого находится своя, индивидуальная, очень личная отгадка. Абстракция самарского художника Игоря Дония загадочна вдвойне, ведь свой путь к беспредметной живописи он начал уже в совершенстве овладев техниками передачи эмоций через пейзажи и натюрморты, исполненные игрой светотеней, навевающие ассоциации то с импрессионизмом, то с экспрессионизмом…

Игорь Доний пришёл в мир абстракционизма, чтобы попытаться разгадать глобальные секреты самой сути бытия, его работы способны подарить душе смотрящего возможность охватить весь мировой пространственно-временной континуум взглядом с наивысших эмпиреев вдохновения, поэтому выставка его работ и получила такое название – «Картина мира»: только абстракция может успешно осуществить попытку запечатлеть момент, когда индивидуальным сознанием овладевает ощущение единства со Всемирным Духом, ощущение, которое не выразить ничем, кроме переплетения цветов и линий.

Образам, рождённым живописью Игоря Дония, чужда статика: они сотканы из движения – то явного и яростного, то тайного, едва уловимого, сомнамбулического, скрытого за полунамёками. Его чувство гармонии кажется безграничным, выходящим за пределы холста, охватывающим всю бесконечность вселенной, и, погружаясь в эту бесконечность, в эту сияющую бездну эмоциональных волн, открытый прекрасному взгляд способен обогатить сознание озарениями, ведущими к кардинальному расширению картины мира.

Картины Игоря Дония украшают собрания Московского объединения «ИЗОпропаганда», Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, Дальневосточного художественного музея, расположенного в Хабаровске, художественного музея Якутска, Областного краеведческого музея Магадана, Государственной приморской картинной галереи во Владивостоке, Тольяттинского художественного музея и других учреждений, специализирующихся на изобразительном искусстве, а также находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая и Австралии.

Вход на выставку свободный.

5 марта (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

12+