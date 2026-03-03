В СОУНБ открывается выставка Картина мира И. Дония

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открывается выставка Картина мира И. Дония

191
В СОУНБ открывается выставка Картина мира И. Дония

5 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки открывается выставка живописи замечательного самарского художника Игоря Дония «Картина мира».

Мир полон загадок, и отгадки на большинство из них таятся в душах тех, кто ищет истину в искусстве. Если ваша душа чутка к зову красоты, пронизывающей сознание озарениями, то 5 марта в 18.00 вас ждёт незабываемое эстетическое приключение.

Путешествие от пейзажа и натюрморта в горнее царство беспредметной абстракции под аккомпанемент блистательных музыкальных ассоциаций виртуозного пианиста и композитора Дмитрия Пилова – вот с чем вы встретитесь этим вечером в нашей галерее.

В абстрактной живописи есть место тайне, в ней всегда таится загадка, на которую у каждого находится своя, индивидуальная, очень личная отгадка. Абстракция самарского художника Игоря Дония загадочна вдвойне, ведь свой путь к беспредметной живописи он начал уже в совершенстве овладев техниками передачи эмоций через пейзажи и натюрморты, исполненные игрой светотеней, навевающие ассоциации то с импрессионизмом, то с экспрессионизмом…

Игорь Доний пришёл в мир абстракционизма, чтобы попытаться разгадать глобальные секреты самой сути бытия, его работы способны подарить душе смотрящего возможность охватить весь мировой пространственно-временной континуум взглядом с наивысших эмпиреев вдохновения, поэтому выставка его работ и получила такое название – «Картина мира»: только абстракция может успешно осуществить попытку запечатлеть момент, когда индивидуальным сознанием овладевает ощущение единства со Всемирным Духом, ощущение, которое не выразить ничем, кроме переплетения цветов и линий.  

Образам, рождённым живописью Игоря Дония, чужда статика: они сотканы из движения – то явного и яростного, то тайного, едва уловимого, сомнамбулического, скрытого за полунамёками. Его чувство гармонии кажется безграничным, выходящим за пределы холста, охватывающим всю бесконечность вселенной, и, погружаясь в эту бесконечность, в эту сияющую бездну эмоциональных волн, открытый прекрасному взгляд способен обогатить сознание озарениями, ведущими к кардинальному расширению картины мира.  

Картины Игоря Дония украшают собрания Московского объединения «ИЗОпропаганда», Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, Дальневосточного художественного музея, расположенного в Хабаровске, художественного музея Якутска, Областного краеведческого музея Магадана, Государственной приморской картинной галереи во Владивостоке, Тольяттинского художественного музея и других учреждений, специализирующихся на изобразительном искусстве, а также находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая и Австралии.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте» и «Новое пространство».

Вход на выставку свободный.

5 марта (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

12+

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
Весь список