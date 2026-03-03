Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В Самарской области с 1 марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия

170
В Самарской области с 1 марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия

1 марта 2026 года был принят новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия, если они не были установлены судом. Таким образом, если заявитель не получал судебное решение или судебный приказ о взыскании алиментов, то при определении права на единое пособие они будут учитываться в следующих размерах:

  • ¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;
  • ⅓ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на двоих детей;
  • ½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на троих и более детей.

Помимо этого правила, с начала 2026 года уже действуют и другие важные нововведения. Например, с 1 января для назначения единого пособия доход за расчетный период у каждого трудоспособного члена семьи не должен быть меньше 8 МРОТ. Ранее требовалось 4 МРОТ. Также теперь выплаты от работодателя при рождении ребенка исключаются из общего дохода семьи, а пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что если у члена семьи доход отсутствовал по уважительной причине, это не является препятствием для назначения единого пособия. К таким причинам относится получение пенсий по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности. При таких обстоятельствах размер 8 МРОТ будет уменьшен пропорционально количеству месяцев, когда уважительная причина отсутствовала.

Подать заявление на единое пособие можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Самарской области или в МФЦ. Пособие назначается на срок 12 месяцев. По окончании этого периода для продолжения выплат необходимо подать новое заявление.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

