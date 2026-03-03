Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Программу долгосрочных сбережений выбрал каждый одиннадцатый житель Самарской области

Программа долгосрочных сбережений продолжает набирать популярность среди жителей Самарской области. С момента запуска в 2024 году к ней присоединились уже более 270 тысяч человек, что составляет 8,7% населения региона. Это означает, что каждый одиннадцатый житель области формирует личные накопления с государственной поддержкой. Объем фактических взносов по договорам программы с начала 2024 года превысил 13,7 миллиарда рублей.

Устойчивый рост показателей свидетельствует о том, что жители региона всё активнее используют государственные инструменты для обеспечения своего финансового будущего. Популярность программы долгосрочных сбережений напрямую связана с масштабной работой по повышению финансовой грамотности населения, которая ведется в регионе.

На первом заседании Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в 2026 году врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра финансов, председатель Координационного совета Ольга Собещанская отметила, что представители Минфина России и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов высоко оценили достигнутые показатели по вступлению жителей области в программу долгосрочных сбережений.

Одно из главных преимуществ программы — возможность использовать пенсионные накопления, сформированные в период с 2002 по 2013 год. Эти средства сохранены на счетах граждан, и программа долгосрочных сбережений позволяет вновь задействовать их для формирования будущих накоплений. Также участники программы получают налоговый вычет, максимальный размер которого определяется уровнем дохода и может составлять от 52 до 60 тысяч рублей в год, а также имеют возможность получить софинансирование от государства в объёме до 36 тысяч рублей в год.

Высокий интерес жителей региона к программе долгосрочных сбережений подтверждает правильность выбранного курса на повышение финансовой грамотности населения и создание условий для формирования культуры долгосрочного планирования личных финансов.

Фото – Минфин России.

2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
