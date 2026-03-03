Программу долгосрочных сбережений выбрал каждый одиннадцатый житель Самарской области

Программа долгосрочных сбережений продолжает набирать популярность среди жителей Самарской области. С момента запуска в 2024 году к ней присоединились уже более 270 тысяч человек, что составляет 8,7% населения региона. Это означает, что каждый одиннадцатый житель области формирует личные накопления с государственной поддержкой. Объем фактических взносов по договорам программы с начала 2024 года превысил 13,7 миллиарда рублей.

Устойчивый рост показателей свидетельствует о том, что жители региона всё активнее используют государственные инструменты для обеспечения своего финансового будущего. Популярность программы долгосрочных сбережений напрямую связана с масштабной работой по повышению финансовой грамотности населения, которая ведется в регионе.

На первом заседании Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в 2026 году врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра финансов, председатель Координационного совета Ольга Собещанская отметила, что представители Минфина России и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов высоко оценили достигнутые показатели по вступлению жителей области в программу долгосрочных сбережений.

Одно из главных преимуществ программы — возможность использовать пенсионные накопления, сформированные в период с 2002 по 2013 год. Эти средства сохранены на счетах граждан, и программа долгосрочных сбережений позволяет вновь задействовать их для формирования будущих накоплений. Также участники программы получают налоговый вычет, максимальный размер которого определяется уровнем дохода и может составлять от 52 до 60 тысяч рублей в год, а также имеют возможность получить софинансирование от государства в объёме до 36 тысяч рублей в год.

Высокий интерес жителей региона к программе долгосрочных сбережений подтверждает правильность выбранного курса на повышение финансовой грамотности населения и создание условий для формирования культуры долгосрочного планирования личных финансов.

Фото – Минфин России.