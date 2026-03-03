Участник нацпроекта из Самары удостоен премии «Лодка года 2025»

Модель алюминиевого катера А10 DC производства компании «А2» из Самарской области (бренд VICTORY) признана «Самой ожидаемой новинкой» 2025 года по версии национальной отраслевой премии «Лодка года». Торжественная церемония награждения, объединяющая ведущих производителей и проектировщиков маломерных судов России, состоялась в Москве.

Высокая оценка экспертного сообщества стала закономерным итогом не только передовых конструкторских решений, но и системной работы самарского предприятия по оптимизации производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Модель А10 DC представляет собой просторное судно для семейного отдыха, рыбалки и туризма, рассчитанное на размещение до 10 человек. Лодка оборудована двумя каютами и отличается продуманной эргономикой и панорамным остеклением, обеспечивающим высокий уровень комфорта. Интерес профессионального сообщества к новинке был зафиксирован еще на этапе подготовки к серийному производству.

Как отметили в руководстве предприятия, выход на качественно новый уровень стал возможен благодаря участию в национальном проекте. В конце 2025 года компания «А2» успешно завершила первый этап внедрения инструментов бережливого производства при содействии экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Оптимизация сборочных процессов и внедрение системы 5С на рабочих местах позволили достичь значимых результатов:

— время протекания процессов сокращено на 23,7%;

— объем незавершенного производства снижен на 12,5%;

— выработка увеличена на 65,8%.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является одним из ключевых условий роста конкурентоспособности региональной промышленности. Победа самарской компании в престижной отраслевой премии служит наглядным подтверждением этой стратегии.

«Мы наблюдаем, как принципы бережливого производства перестают быть просто инструментом улучшения отчетных показателей и начинают работать на создание реального, востребованного рынком продукта, — прокомментировал событие врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Освобождая ресурсы от устранения потерь, предприятие получает возможность инвестировать их в разработку и вывод на рынок современных моделей. Особенно важно, что самарские производители сегодня задают тренды на национальном уровне, предлагая потребителям технику, соответствующую лучшим мировым стандартам».

Генеральный директор компании «А2» Александр Лукьянов отметил, что признание модели А10 DC — это результат переориентации внутренних ресурсов предприятия: «Те ресурсы, которые ранее расходовались на устранение производственных потерь, мы перенаправили на повышение качества сборки и тщательную проработку деталей новых лодок».

В настоящее время компания продолжает участие в федеральном проекте. Перспективные планы предприятия включают тиражирование успешных практик бережливого производства на все производственные участки, что позволит усилить позиции предприятия в сегменте маломерных судов для рыболовов, туристов и семейного отдыха.

Получить информацию об условиях участия в федеральном проекте «Производительность труда» можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – «А2»