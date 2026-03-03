Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Участник нацпроекта из Самары удостоен премии «Лодка года 2025»

160
Участник нацпроекта из Самары удостоен премии «Лодка года 2025»

Модель алюминиевого катера А10 DC производства компании «А2» из Самарской области (бренд VICTORY) признана «Самой ожидаемой новинкой» 2025 года по версии национальной отраслевой премии «Лодка года». Торжественная церемония награждения, объединяющая ведущих производителей и проектировщиков маломерных судов России, состоялась в Москве.

Высокая оценка экспертного сообщества стала закономерным итогом не только передовых конструкторских решений, но и системной работы самарского предприятия по оптимизации производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Модель А10 DC представляет собой просторное судно для семейного отдыха, рыбалки и туризма, рассчитанное на размещение до 10 человек. Лодка оборудована двумя каютами и отличается продуманной эргономикой и панорамным остеклением, обеспечивающим высокий уровень комфорта. Интерес профессионального сообщества к новинке был зафиксирован еще на этапе подготовки к серийному производству.

Как отметили в руководстве предприятия, выход на качественно новый уровень стал возможен благодаря участию в национальном проекте. В конце 2025 года компания «А2» успешно завершила первый этап внедрения инструментов бережливого производства при содействии экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Оптимизация сборочных процессов и внедрение системы 5С на рабочих местах позволили достичь значимых результатов:

—   время протекания процессов сокращено на 23,7%;

—   объем незавершенного производства снижен на 12,5%;

—   выработка увеличена на 65,8%.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является одним из ключевых условий роста конкурентоспособности региональной промышленности. Победа самарской компании в престижной отраслевой премии служит наглядным подтверждением этой стратегии.

«Мы наблюдаем, как принципы бережливого производства перестают быть просто инструментом улучшения отчетных показателей и начинают работать на создание реального, востребованного рынком продукта, — прокомментировал событие врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Освобождая ресурсы от устранения потерь, предприятие получает возможность инвестировать их в разработку и вывод на рынок современных моделей. Особенно важно, что самарские производители сегодня задают тренды на национальном уровне, предлагая потребителям технику, соответствующую лучшим мировым стандартам».

Генеральный директор компании «А2» Александр Лукьянов отметил, что признание модели А10 DC — это результат переориентации внутренних ресурсов предприятия: «Те ресурсы, которые ранее расходовались на устранение производственных потерь, мы перенаправили на повышение качества сборки и тщательную проработку деталей новых лодок».

В настоящее время компания продолжает участие в федеральном проекте. Перспективные планы предприятия включают тиражирование успешных практик бережливого производства на все производственные участки, что позволит усилить позиции предприятия в сегменте маломерных судов для рыболовов, туристов и семейного отдыха.

Получить информацию об условиях участия в федеральном проекте «Производительность труда» можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – «А2»

