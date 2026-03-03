Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Российский экспорт чая вырос в 2025 году на 11%

181
Российский экспорт чая вырос в 2025 году на 11%

Российский экспорт чая в 2025 году составил свыше $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году. Об этом 3 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Мы видим устойчивый рост интереса к российскому чаю на зарубежных рынках, особенно в СНГ» — сказано в публикации.

Отмечается, что в натуральном выражении экспорт превысил 12 тыс. т. Основным продуктом остался черный чай, на него пришлось 78% поставок, на зеленый — 16%, остальное — чаи с вкусоароматическими добавками.

Было замечено, что лидерами по закупкам стали Белоруссия ($44 млн), Казахстан ($17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

Особый рекорд зафиксирован по поставкам в ОАЭ: Россия экспортировала 87 т чая на $274 тыс., что в натуральном выражении в восемь раз больше показателя 2024 года, а в стоимостном — выросло в 2,3 раза, пишут "Известия". 

В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
