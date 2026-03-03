Российский экспорт чая вырос в 2025 году на 11%

Российский экспорт чая в 2025 году составил свыше $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году. Об этом 3 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Мы видим устойчивый рост интереса к российскому чаю на зарубежных рынках, особенно в СНГ» — сказано в публикации.

Отмечается, что в натуральном выражении экспорт превысил 12 тыс. т. Основным продуктом остался черный чай, на него пришлось 78% поставок, на зеленый — 16%, остальное — чаи с вкусоароматическими добавками.

Было замечено, что лидерами по закупкам стали Белоруссия ($44 млн), Казахстан ($17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

Особый рекорд зафиксирован по поставкам в ОАЭ: Россия экспортировала 87 т чая на $274 тыс., что в натуральном выражении в восемь раз больше показателя 2024 года, а в стоимостном — выросло в 2,3 раза, пишут "Известия".