Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Производители Самарской области обсудили возможности экспорта с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана

180
В региональном центре «Мой бизнес» и бизнес-инкубаторе Тольятти состоялись закупочные сессии представителей Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. В сессиях приняли участие более 50 производителей Самарской области, работающих в сфере товаров народного потребления.  Основной задачей встреч стало продвижение товаров и услуг региональных экспортеров на рынки дружественных стран.

«Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для налаживания деловых контактов наших производителей с партнерами из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков, расширении географии поставок и увеличении объемов регионального экспорта», — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Представители экспортно ориентированных предприятий Самарской области в ходе В2В-встреч презентовали свои продукты и услуги представителям ведущих торговых сетей и дистрибьюторам Казахстана и Кыргызстана, а также получили компетентные ответы на вопросы о возможном расширении географии своего бизнеса.

«Сейчас мы отгружаем нашу продукцию по России, а также в Туркменистан, Иран. Хотелось бы посотрудничать с ритейлерами в республике Кыргызстан, организовать поставки нашей муки. Пробовали уже выходить на данный рынок своими силами, но о конкретных поставках договориться не удалось. Сегодня рассказали коллегам о нашей продукции, будем готовить коммерческое предложение», — поделилась Лидия Бусел, начальник отдела реализации готовой продукции Сызранского мельничного комбината.

Свои товары иностранным покупателям представили производители масложировой продукции, кондитерских изделий, напитков, товаров для здорового образа жизни, а также бытовой химии, товаров для стройки и ремонта и др.

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество и по итогам встречи договорились о дальнейшем индивидуальном взаимодействии.

«Это лишь первая встреча, первое общение с поставщиками, но мы уже можем выделить для себя компании, продукция которых нас заинтересовала. В Тольятти мы обратили внимание на производителей воды. В Самаре – производство кондитерских изделий и оборудования. Хотелось бы отметить производителей ЗОЖ-продуктов – у нас большой интерес к продуктам здорового питания. Надеемся встречи будут результативными, и продукция самарских производителей появится на наших полках», — подчеркнул Эрик Бейсенов, руководитель импорт-отдела супермаркета Carefood (Казахстан).

В регионе на базе центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru в специальном разделе для экспортеров.

В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
1047
