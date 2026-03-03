Экспорт российского шоколада практически достиг $1 млрд

По итогам прошлого года экспорт российского шоколада достиг исторического максимума и составил почти $1 млрд. Об этом 3 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

«Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 года составил 224 тыс. т в натуральном выражении и $985 млн в денежном», — говорится в публикации.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда российские производители экспортировали шоколад на сумму $864 млн. Таким образом, новый показатель превысил прежний максимум на $121 млн. При этом объем экспорта в физическом выражении остался на уровне позапрошлого года, уточнили специалисты.

Отмечается, что российские производители благодаря долгосрочным контрактам и запасам сырья смогли сдерживать рост себестоимости дольше, чем зарубежные конкуренты, пишут "Известия".