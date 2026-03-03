Самарцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг. В опросе SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане.



В случае нехватки денег 22% самарцев предпочтет обратиться в кредитную организацию. 9% чаще всего занимают средства у родственников, 6% — у друзей, 1 из 100 — у коллег. 51% опрошенных не берет деньги взаймы.



Чаще всего горожане одалживают средства друзьям (23%). На втором месте — родственники (18%). 10% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (49%) не готов одалживать деньги кому-либо.



О каких суммах обычно идет речь? Родственнику готовы занять в среднем 18000 рублей, другу — 13500, а коллеге — 6000.



Время проведения: 2—26 февраля 2026 года