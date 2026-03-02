В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках

142
В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители и учителя из города.

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. В Самаре уровень поддержки этого решения родителями высок — 80% одобряют. Интересно, что мужчины поддерживают запрет активнее женщин (83 и 77% соответственно), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов.


Противниками запрета выступили 8% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

Среди учителей 85% полностью одобряют ограничение. Лишь 7% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».
 

Время проведения: 2—25 февраля 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
02 марта 2026, 10:26
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Весна остается востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а... Общество
84
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
27 февраля 2026, 12:56
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Выяснилось, что каждая пятая женщина не представляет 8 Марта без цветов. А большинство мужчин как раз дарят цветы и чаще всего выбирают тюльпаны и розы.  Общество
413
Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа
27 февраля 2026, 10:47
Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа
Среди владельцев животных в ПФО самыми популярными остаются кошки — их держат 88% респондентов. Собаки есть у 38% опрошенных. Общество
416
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
23
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
138
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
922
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
868
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1894
Весь список