В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители и учителя из города.

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. В Самаре уровень поддержки этого решения родителями высок — 80% одобряют. Интересно, что мужчины поддерживают запрет активнее женщин (83 и 77% соответственно), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов.



Противниками запрета выступили 8% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».



Среди учителей 85% полностью одобряют ограничение. Лишь 7% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».



Время проведения: 2—25 февраля 2026 года