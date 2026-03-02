В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»

Во всех фильмах Эльдара Рязанова расставлены совершенно разные акценты, но кое-что их объединяет – каждый можно изучать как достоверный источник знаний о человеке советского времени. По классическим работам мастера исследователи и современные зрители могут понять как цели и мечты отдельных личностей, так и настроения всего общества более 50 лет назад. В этом контексте будут проанализированы три ключевые картины режиссера в рамках нового цикла лекций музея «Энциклопедия советской жизни» (12+).

Первая лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке» (12+) пройдет 7 марта (суббота) в 16.00. Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

Рязанов вспоминал: «Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое – «Сказка о руководящей Золушке».

Фильм «Служебный роман» (1977, 6+) действительно можно назвать сказкой, в которой строгая принцесса Людмила Калугина обретает настоящую любовь в лице прекрасного и немного нерешительного принца Анатолия Новосельцева. Двое полюбили друг друга, и их жизнь изменилась навсегда. А кинолента принесла в жизнь зрителей настоящую магию.

Какие идеи заложили авторы в сюжет картины? Как создавались образы героев и подбирались актеры? Почему этот фильм любят почти 50 лет спустя? На лекции посетители узнают об истории появления «Служебного романа».