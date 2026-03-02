На Госуслугах стартовало голосование за участников Всероссийской премии «Служение»

Ваш голос поможет выбрать лучших муниципальных управленцев страны! На Госуслугах проходит народное голосование за участников Всероссийской премии «Служение». Её присуждают за проекты, которые внесли особый вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни граждан.
В этом году номинанты со всей России подали более 60 тыс. заявок. Экспертный совет отобрал 110 проектов. Лучших в 11 номинациях определят граждане — проголосовать можно до 6 апреля.
Номинации
- — Развитие территории — благополучие жителей
- — Диалог с населением — открытость власти
- — Укрепляем партнёрство — расширяем возможности
- — Инициатива каждого — общий успех
- — С передовой СВО в муниципалитет
- — Профессиональные кадры — будущее муниципалитета
- — Великое наследие для будущих поколений
- — Благополучие семьи — приоритет государства
- — Молодой современный управленец на службе страны
- — Мужество и героизм на благо служения Родине
- — Единство народов России — сила страны
Имена победителей объявят в апреле 2026 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».