На Госуслугах стартовало голосование за участников Всероссийской премии «Служение»

Ваш голос поможет выбрать лучших муниципальных управленцев страны! На Госуслугах проходит народное голосование за участников Всероссийской премии «Служение». Её присуждают за проекты, которые внесли особый вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни граждан.

В этом году номинанты со всей России подали более 60 тыс. заявок. Экспертный совет отобрал 110 проектов. Лучших в 11 номинациях определят граждане — проголосовать можно до 6 апреля.

Номинации

— Развитие территории — благополучие жителей

Имена победителей объявят в апреле 2026 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».