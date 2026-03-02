В Самарской области незрячие жители оформляют новую выплату на содержание собак-проводников

Новая мера поддержки с начала 2026 года действует в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Это единовременная выплата инвалидам по зрению на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Размер выплаты составляет 27,2 тыс. рублей.

Собаки-проводники - это не просто домашние питомцы, а высококвалифицированные помощники, которые в прямом смысле становятся глазами незрячего человека. Прежде всего собака запоминает маршруты (от дома до работы, до магазина или аптеки) и предупреждает об опасностях и препятствиях. С собакой-проводником человек получает возможность самостоятельно передвигаться по городу, не будучи привязанным к помощи родственников или социальных служб. И, конечно, собаки оказывают психологическую поддержку.

Как говорит житель поселка Усть-Кинельский Артур Амирхан, с собакой возникает «естественное понимание» - это мощнейший фактор социализации и борьбы с одиночеством. Артур стал одним из первых жителей Самарской области, кто оформил новую выплату.

Артур Амирхан потерял зрение в подростковом возрасте. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, он ведет активную жизнь. Мужчина освоил профессию медицинского массажиста и принимает до 15 пациентов в месяц. Его неизменный спутник и помощник - лабрадор по кличке Цицерон. Сейчас псу 9 лет, его здоровье регулярно требует внимания, и региональная выплата стала существенным подспорьем.

«Он всегда рядом, всегда хочет моего внимания. У нас было много случаев, когда он меня выручал, помогал и даже успокаивал. Естественно, мы понимаем друг друга», - делится мужчина.

Оформить выплату помогли в управлении социальной защиты. «Артур - молодец. Диапазон его бытовых навыков позволяет вести независимую, самостоятельную жизнь. Новая региональная выплата - это помощь незрячим людям в сохранении мобильности, трудоспособности и интеграции в общество», - отмечает инспектор управления социальной защиты Галина Софронова.

На оказание данной меры поддержки в областном бюджете на 2026 год заложено более полумиллиона рублей.

Оформить выплату можно в управлении социальной защиты по месту жительства.

Фото из личного архива Артура Амирхана.