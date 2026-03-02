Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха

Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, что с приближением весны жители Самарской области все чаще задумываются об отпуске. Апрель становится самым популярным месяцем для отдыха в этот период.
 

По данным опроса, март выбрали 7% респондентов, апрель — 19%, май — 11%. Наиболее активно весенний отпуск рассматривают представители ИТ-сферы, управления персоналом и обучения, маркетинга и PR, а также юристы, специалисты сферы искусства и медиа и сотрудники домашнего и обслуживающего персонала. В отдельных весенних месяцах доля таких сотрудников достигает 20–28%.
 

В целом жители Самарской области чаще планируют отпуск летом: июль указали 50% опрошенных, август — 47%, июнь — 35%. Осенью предпочтения распределяются следующим образом: сентябрь выбирают 36% респондентов, октябрь — 19%, ноябрь — 11%.
 

Весна остается востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а также на 1–3 и 9–11 мая.
 

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни в его продолжительность не включаются, что позволяет при грамотном планировании увеличить фактический период отдыха. При этом отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, тогда как заработная плата — по количеству рабочих дней в месяце. С экономической точки зрения целесообразно учитывать производственный календарь: чем больше рабочих дней, тем выше потенциальная выгода», — поясняет Александр Кузнецовюрист hh.ru по трудовому праву.
 

Наиболее выгодными месяцами в 2026 году станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). К наименее выгодным относятся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных может быть ниже привычного уровня дохода.
 

По словам юриста, выходные дни включаются в отпуск и оплачиваются. Если в заявлении указаны только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат. Кроме того, работодатель обязан уведомить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели и перечислить отпускные не позднее чем за три рабочих дня до его начала.
 

«При планировании отпуска в 2026 году сотрудникам важно заранее определить приоритет — увеличение продолжительности отдыха или максимизация выплат. В первом случае рационально использовать периоды, примыкающие к нерабочим праздничным дням, поскольку они не включаются в отпуск и фактически продлевают отдых. Во втором — ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, что позволяет минимизировать разницу между отпускными и заработной платой», — подытожил Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

Теги: Опрос

Новости по теме
В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
02 марта 2026, 09:42
В Самаре 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
Противниками запрета выступили 8% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения». Общество
143
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
27 февраля 2026, 12:56
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Выяснилось, что каждая пятая женщина не представляет 8 Марта без цветов. А большинство мужчин как раз дарят цветы и чаще всего выбирают тюльпаны и розы.  Общество
415
Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа
27 февраля 2026, 10:47
Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа
Среди владельцев животных в ПФО самыми популярными остаются кошки — их держат 88% респондентов. Собаки есть у 38% опрошенных. Общество
417
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
23
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
138
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
922
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
868
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1894
Весь список