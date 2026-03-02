Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, что с приближением весны жители Самарской области все чаще задумываются об отпуске. Апрель становится самым популярным месяцем для отдыха в этот период.



По данным опроса, март выбрали 7% респондентов, апрель — 19%, май — 11%. Наиболее активно весенний отпуск рассматривают представители ИТ-сферы, управления персоналом и обучения, маркетинга и PR, а также юристы, специалисты сферы искусства и медиа и сотрудники домашнего и обслуживающего персонала. В отдельных весенних месяцах доля таких сотрудников достигает 20–28%.



В целом жители Самарской области чаще планируют отпуск летом: июль указали 50% опрошенных, август — 47%, июнь — 35%. Осенью предпочтения распределяются следующим образом: сентябрь выбирают 36% респондентов, октябрь — 19%, ноябрь — 11%.



Весна остается востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а также на 1–3 и 9–11 мая.



«В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни в его продолжительность не включаются, что позволяет при грамотном планировании увеличить фактический период отдыха. При этом отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, тогда как заработная плата — по количеству рабочих дней в месяце. С экономической точки зрения целесообразно учитывать производственный календарь: чем больше рабочих дней, тем выше потенциальная выгода», — поясняет Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.



Наиболее выгодными месяцами в 2026 году станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). К наименее выгодным относятся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных может быть ниже привычного уровня дохода.



По словам юриста, выходные дни включаются в отпуск и оплачиваются. Если в заявлении указаны только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат. Кроме того, работодатель обязан уведомить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели и перечислить отпускные не позднее чем за три рабочих дня до его начала.



«При планировании отпуска в 2026 году сотрудникам важно заранее определить приоритет — увеличение продолжительности отдыха или максимизация выплат. В первом случае рационально использовать периоды, примыкающие к нерабочим праздничным дням, поскольку они не включаются в отпуск и фактически продлевают отдых. Во втором — ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, что позволяет минимизировать разницу между отпускными и заработной платой», — подытожил Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.