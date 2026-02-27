Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа

Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы выяснить, сколько жителей Приволжского федерального округа содержат домашних питомцев, какие у них затраты на уход за четвероногими друзьями и где они покупают товары для питомцев. Согласно результатам исследования, у 78% респондентов есть домашние животные, а каждый пятый 22% делают зоопокупки на площадках электронной коммерции. 

Среди владельцев животных в ПФО самыми популярными остаются кошки — их держат 88% респондентов. Собаки есть у 38% опрошенных. Реже заводят аквариумных рыбок (7%), домашних птиц (5%), грызунов (4%), черепах (3%) и кроликов (2%).

Говоря о тратах на содержание питомцев, жители ПФО в среднем расходуют 3 777 рублей в месяц. У 38% расходы не превышают 2 000 рублей, у 39% составляют 2 001–5 000 рублей, у 13% — до 10 000 рублей. 2% тратят до 20 000 рублей, 1% — больше этой суммы. В тексте также указано, что у большинства владельцев животных расходы составляют не более 5% ежемесячного дохода.

Траты в ПФО в первую очередь приходятся на корм и лакомства — их покупают 90% владельцев животных. Средства гигиены и лекарственные препараты выбирают по 26% опрошенных, ветеринарную помощь — 25%, игрушки — 21%. Аксессуары покупают 11%, мебель для животных — 8%, услуги груминга и одежду — по 5%.

В ПФО зоотовары всё чаще покупают онлайн: 22% респондентов используют площадки электронной коммерции. О новой продукции для животных жители ПФО чаще всего узнают из рекомендаций знакомых (36%). При этом 32% обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, включая Авито; рекламу на ТВ отмечают 25%, в соцсетях — 19%, в точках продаж — 18%.

Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
27 февраля 2026, 12:56
Выяснилось, что каждая пятая женщина не представляет 8 Марта без цветов. А большинство мужчин как раз дарят цветы и чаще всего выбирают тюльпаны и розы.  Общество
Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете
27 февраля 2026, 09:50
Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Общество
Две трети самарских компаний займутся эмоциональным здоровьем своих сотрудников в 2026 году
27 февраля 2026, 09:26
Программы психологической поддержки сотрудников сегодня не распространены так широко, но многие работодатели видят в них ценность и реальную пользу. Общество
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
Весь список