Домашние животные есть у 78% жителей Приволжского федерального округа

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы выяснить, сколько жителей Приволжского федерального округа содержат домашних питомцев, какие у них затраты на уход за четвероногими друзьями и где они покупают товары для питомцев. Согласно результатам исследования, у 78% респондентов есть домашние животные, а каждый пятый 22% делают зоопокупки на площадках электронной коммерции.

Среди владельцев животных в ПФО самыми популярными остаются кошки — их держат 88% респондентов. Собаки есть у 38% опрошенных. Реже заводят аквариумных рыбок (7%), домашних птиц (5%), грызунов (4%), черепах (3%) и кроликов (2%).

Говоря о тратах на содержание питомцев, жители ПФО в среднем расходуют 3 777 рублей в месяц. У 38% расходы не превышают 2 000 рублей, у 39% составляют 2 001–5 000 рублей, у 13% — до 10 000 рублей. 2% тратят до 20 000 рублей, 1% — больше этой суммы. В тексте также указано, что у большинства владельцев животных расходы составляют не более 5% ежемесячного дохода.

Траты в ПФО в первую очередь приходятся на корм и лакомства — их покупают 90% владельцев животных. Средства гигиены и лекарственные препараты выбирают по 26% опрошенных, ветеринарную помощь — 25%, игрушки — 21%. Аксессуары покупают 11%, мебель для животных — 8%, услуги груминга и одежду — по 5%.

В ПФО зоотовары всё чаще покупают онлайн: 22% респондентов используют площадки электронной коммерции. О новой продукции для животных жители ПФО чаще всего узнают из рекомендаций знакомых (36%). При этом 32% обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, включая Авито; рекламу на ТВ отмечают 25%, в соцсетях — 19%, в точках продаж — 18%.