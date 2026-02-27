Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков

Депутаты Госдумы (ГД) 27 февраля внесут на рассмотрение законопроект о введении в России налога на сверхприбыль для банковского сектора.

Согласно законопроекту, с текстом которого ознакомилось «РИА Новости», в рамках меры предлагается ввести разовый налог на дополнительную прибыль, полученную банками в период с 2025 по 2026 год.

Уточняется, что сверхприбыль будет определяться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2025 и 2026 годы и средней арифметической величиной прибыли за 2023 и 2024 годы.

В рамках законопроекта, ставка налога будет устанавливаться в размере 10% без возможности получения скидки при досрочной уплате.

В Госдуме также предложили рассмотреть вопрос о повышении банкам ставки налога на прибыль с 25 до 30%. Там подчеркнули, что подобная мера позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики, пишут "Известия".

В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
