В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков

Депутаты Госдумы (ГД) 27 февраля внесут на рассмотрение законопроект о введении в России налога на сверхприбыль для банковского сектора.

Согласно законопроекту, с текстом которого ознакомилось «РИА Новости», в рамках меры предлагается ввести разовый налог на дополнительную прибыль, полученную банками в период с 2025 по 2026 год.

Уточняется, что сверхприбыль будет определяться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2025 и 2026 годы и средней арифметической величиной прибыли за 2023 и 2024 годы.

В рамках законопроекта, ставка налога будет устанавливаться в размере 10% без возможности получения скидки при досрочной уплате.

В Госдуме также предложили рассмотреть вопрос о повышении банкам ставки налога на прибыль с 25 до 30%. Там подчеркнули, что подобная мера позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики, пишут "Известия".