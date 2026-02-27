На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Тольятти продолжается обновление одной из ключевых транспортных артерий — Обводного шоссе. Капитальный ремонт магистрали ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Трасса является одним из основных выездов из города и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.

Контракт на проведение работ рассчитан на три года, они стартовали в августе 2025 года. Подрядная организация работает с опережением графика: на двух участках переходящего объекта уже полностью уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству ливневой канализации с накопительными резервуарами и очистными сооружениями. Параллельно подрядчик выполняет ремонт моста через оросительный канал, а также переустройству электросетей с переносом их под землю.

Особое внимание уделяется капремонту мостового сооружения 1969 года постройки. На объекте демонтирована правая часть моста, движение транспорта организовано по левой стороне. На правой части в настоящее время ведутся работы по забивке свай, армированию и бетонированию. Завершить ремонт планируется к сентябрю текущего года.

Важным этапом стало строительство ливневого коллектора с насосной станцией в районе железнодорожного моста. После завершения этих работ дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка.

«Проектом капитального ремонта предусмотрены и мероприятия для повышения безопасности дорожного движения. В частности, будут построены тротуары, установлены линии наружного освещения, барьерные и пешеходные ограждения, оборудованы карманы для остановок общественного транспорта. На пересечениях с улицами Коммунальная и Новозаводская появятся дополнительные полосы для поворота», — отметил руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.

Всего по условиям государственного контракта подрядной организации предстоит привести в нормативное состояние 12,15 километра Обводного шоссе. Магистраль будет доведена до параметров II технической категории. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. Половина этого объема приходится на капитальный ремонт, который предполагает комплексное обновление дорожной одежды и элементов обустройства.