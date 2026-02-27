Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Две трети самарских компаний займутся эмоциональным здоровьем своих сотрудников в 2026 году

221
Две трети самарских компаний займутся эмоциональным здоровьем своих сотрудников в 2026 году

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование[1] и выяснили, что одним из основных направлений поддержки сотрудников в 2026 году компании выбирают эмоциональное здоровье: так ответили две трети (69%) опрошенных работодателей Самарской области.
 

«Интерес работодателей к эмоциональному состоянию сотрудников и понимание важности этого аспекта растет. Не случайно это направление поставили на первое место все респонденты, независимо от должности: программы поддержки психического здоровья считают приоритетными 78% опрошенных топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов. Работодатели осознают, что высокая нагрузка и эмоциональное напряжение негативно сказываются на вовлеченности и эффективности сотрудников, что, в свою очередь, отражается на их вкладе в результаты работы. Поэтому компании стремятся создать такую рабочую среду, которая позволит специалистам развиваться и профессионально расти без риска выгорания и стресса. Это поможет снизить текучесть кадров, повысить лояльность и укрепить доверие к работодателю», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
 

Рассуждая о внедрении элементов психологической поддержки, 52% работодателей Самарской области намерены в 2026 году сделать доступными для сотрудников программы по измерению и снижению стресса. 44% компаний назвали организацию мастер-классов по личностному развитию. Еще в 40% компаний планируют проводить консультации корпоративного психолога. В 24% — внедрять программы и приложения для медитации. 20% хотят организовать психологическую помощь в онлайн-формате, а 16% — арт-терапию.
 

Сегодня такие программы в большинстве случаев являются редкостью. 69% опрошенных работодателей Самарской области сообщили, что в их компаниях пока отсутствуют подобные инициативы. При этом в 11% компаний практикуется психологическая помощь в онлайн-формате, и столько же проводят мастер-классы по личностному развитию. Консультации корпоративного психолога, горячие линии поддержки, а также программы или приложения для медитации доступны в 3% организаций. Арт-терапию реализуют 2% компаний.
 

Программы психологической поддержки сотрудников сегодня не распространены так широко, но многие работодатели видят в них ценность и реальную пользу, а потому в 2026 году планируют уделять больше внимания эмоциональному здоровью коллектива.

Опрос проводился с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года среди 244 российских работодателей, в том числе из Самарской области.

