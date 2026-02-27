В Самарской области продолжается контрактация дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Самарской области ведется работа по заключению государственных контрактов на выполнение дорожных работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день уже законтрактовано шесть региональных объектов, включенных в план 2026 года. Также заключены контракты на 12 объектов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти.

В числе первых объектов, по которым уже заключены государственные контракты, — капитальный ремонт дороги «Самара – Оренбург» – Лопатино и автодороги «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино. На этих участках подрядные организации уже приступили к подготовительным работам.

По остальным объектам специалисты министерства транспорта завершают подготовку конкурсной документации для размещения на торги. Все объекты, включенные в программу национального проекта, должны быть законтрактованы в установленные сроки — до 1 апреля 2026 года.

«Своевременная контрактация — основа для качественного выполнения дорожных работ. Чем раньше определен подрядчик, тем больше времени у него для подготовки и организации процесса. Мы держим этот вопрос на особом контроле, чтобы к началу строительного сезона все объекты были обеспечены подрядными организациями, и работы могли начаться в оптимальные сроки», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Всего в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 14 мостовых сооружений и 63 участка дорог регионального и местного значения.

Реализация нацпроекта ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение безопасности дорожного движения.