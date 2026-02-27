Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской области продолжается контрактация дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

197
В Самарской области продолжается контрактация дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Самарской области ведется работа по заключению государственных контрактов на выполнение дорожных работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день уже законтрактовано шесть региональных объектов, включенных в план 2026 года. Также заключены контракты на 12 объектов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти.

В числе первых объектов, по которым уже заключены государственные контракты, — капитальный ремонт дороги «Самара – Оренбург» – Лопатино и автодороги «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино. На этих участках подрядные организации уже приступили к подготовительным работам.

По остальным объектам специалисты министерства транспорта завершают подготовку конкурсной документации для размещения на торги. Все объекты, включенные в программу национального проекта, должны быть законтрактованы в установленные сроки — до 1 апреля 2026 года.

«Своевременная контрактация — основа для качественного выполнения дорожных работ. Чем раньше определен подрядчик, тем больше времени у него для подготовки и организации процесса. Мы держим этот вопрос на особом контроле, чтобы к началу строительного сезона все объекты были обеспечены подрядными организациями, и работы могли начаться в оптимальные сроки», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Всего в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 14 мостовых сооружений и 63 участка дорог регионального и местного значения.

Реализация нацпроекта ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение безопасности дорожного движения.

 

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
