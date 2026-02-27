средняя стоимость букета роз в Самаре составила 2 180 рублей

Накануне 8 марта интерес к цветам традиционно возрастает. 2ГИС проанализировал, сколько цветочных магазинов работает в городах-миллионниках, когда жители начинают искать цветы к празднику и какова средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз.

Всего в городах-миллионниках, по данным 2ГИС, в феврале 2026 года открыто более 14 тысяч цветочных магазинов. Лидеры по количесту — Москва (4 346), Санкт-Петербург (2 166) и Краснодар (846).

Эксперты 2ГИС изучили, как россияне искали цветы в последние шесть лет — с января 2020 по декабрь 2025 год. Самый большой рост запросов наблюдается перед Международным женским днем, Днем матери и Днем всех влюбленных.

Перед 8 марта поиск цветов вырастает в среднем на 160%, а в день самого праздника вырастает в девять раз относительно среднего по году. Второй пик поиска всегда приходится на последний рабочий день перед праздничными выходными, запросы вырастают на 420%.

Поиск цветов к Международному женскому дню начинает расти в среднем за 9-10 дней до праздника и продолжается несколько дней после. Для других праздников пик запросов ограничивается 2-3 днями до даты.

4,3% поисковых запросов приходятся на период за 7-10 дней до праздника. Большинство ищут цветы за несколько дней до праздника (40,3%) или в сам день (37,6%). Интересно, что 9% запросов приходится на дни после 8 марта — вероятно, это связано с поздравлениями коллег и партнеров после выходных или семейными поездками (если следующий после 8 марта день выпадает на выходной).

Эксперты рассчитали, сколько стоит один стандартный букет-комплимент (по данным на февраль 2026 года) из семи красных роз в крупнейших городах России. Стоимость цветов можно найти на вкладке «Цены» в карточках цветочных магазинов в 2ГИС.

Средняя стоимость такого букета составит 2 220 рублей. Самые бюджетные розы — в Уфе (1771 рублей), Воронеже (1814 рублей) и Екатеринбурге (1863 рубля). Самые дорогие — в Перми (2722 рублей), Санкт-Петербурге (2660 рублей) и Казани (2569 рублей).