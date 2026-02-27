АвтоВАЗ начал производство спортивных версий Lada Vesta

На автозаводе в Тольятти запущено производство автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба предприятия. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке моделей Lada двигателем получил ряд технических обновлений, отметили на предприятии.

На АвтоВАЗе рассказали, что иловой агрегат Vesta Sport нового поколения базируется на двигателе 1,8 л EVO. Пиковая мощность увеличена до 147 л.с. за счет модернизации ряда деталей и систем. В двигателе установлены спортивные распределительные валы. Оригинальная система холодного впуска позволяет более эффективно насыщать двигатель кислородом. В контроллере двигателя применена оригинальная прошивка, пишут "Известия".

«Эти изменения позволили увеличить мощность мотора на 21%, а крутящий момент — на 8%. Все доработки выполнены с сохранением запаса прочности и соответствия экологическому стандарту «Евро-5», — отметили на предприятии.

На обновленной Vesta Sport используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона. Шасси, настроенное на управляемость, адаптировано для широкого спектра дорожных условий: клиренс составляет 158 мм. За счет настроек пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи автомобиль приобрел повышенные характеристики устойчивости и управляемости, что было подтверждено во время доводочных испытаний, проведенных на спортивных трассах и в горных районах России, подчеркнули на АвтоВАЗе.