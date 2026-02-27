Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
АвтоВАЗ начал производство спортивных версий Lada Vesta

139
На автозаводе в Тольятти запущено производство автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба предприятия. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке моделей Lada двигателем получил ряд технических обновлений, отметили на предприятии.

На АвтоВАЗе рассказали, что иловой агрегат Vesta Sport нового поколения базируется на двигателе 1,8 л EVO. Пиковая мощность увеличена до 147 л.с. за счет модернизации ряда деталей и систем. В двигателе установлены спортивные распределительные валы. Оригинальная система холодного впуска позволяет более эффективно насыщать двигатель кислородом. В контроллере двигателя применена оригинальная прошивка, пишут "Известия".

«Эти изменения позволили увеличить мощность мотора на 21%, а крутящий момент — на 8%. Все доработки выполнены с сохранением запаса прочности и соответствия экологическому стандарту «Евро-5», — отметили на предприятии.

На обновленной Vesta Sport используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона. Шасси, настроенное на управляемость, адаптировано для широкого спектра дорожных условий: клиренс составляет 158 мм. За счет настроек пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи автомобиль приобрел повышенные характеристики устойчивости и управляемости, что было подтверждено во время доводочных испытаний, проведенных на спортивных трассах и в горных районах России, подчеркнули на АвтоВАЗе.

В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
