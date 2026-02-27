На площадке Самарского университета им. Королёва соберутся финалисты Национальной технологической олимпиады

В понедельник, 2 марта, в 18.30 на площадке Самарского университета им. Королёва состоится открытие финала старшего трека Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Беспилотные авиационные системы».

Его участники – самые талантливые школьники России с 8 по 11 классы, которые успешно справились с двумя отборочными этапами и вышли в финал проекта. Они приедут в Самару из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской республики, Республики Башкортостан, Федеральной территории «Сириус», а также Волгоградской, Тюменской, Новосибирской, Московской, Ярославской, Пензенской, Ленинградской и Челябинской областей.

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» – это первые в России командные инженерные соревнования для школьников с 5 по 11 классы и студентов по самому широкому спектру направлений – от геномного редактирования и космических технологий до разработки компьютерных игр.

Старший трек НТО ориентирован на школьников с 8 по 11 классы, готовых к решению сложных инженерных и технологических задач. Во время очных финальных испытаний школьники получат возможность применить полученные знания на практике, поработать в команде над реальными кейсами и познакомиться с перспективными инженерными и IT-профессиями.

В этом сезоне финалы НТО проходят в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Самаре, Иркутске, Томске, Тюмени, Зеленограде, Казани и Уфе с февраля по апрель 2026 года. В целом старшеклассники участвуют в 34 технологических профилях, среди которых искусственный интеллект, нейротехнологии, информационная безопасность, робототехника, подводные системы и другие направления, соответствующие актуальным запросам технологического развития страны.

Профиль «Беспилотные авиационные системы» в Самаре посвящён разработке и испытанию беспилотных воздушных судов. Участникам этого профиля предстоит погрузиться в процесс создания алгоритмов для беспилотных систем и их испытания. Школьники ознакомятся с различными аспектами функционирования электроники, алгоритмами обработки данных, программированием электронных компонентов, основами конструирования и проектирования механизмов и креплений. Этот этап поможет учащимся получить практический опыт, максимально приближенный к задачам, которые каждый день решают инженеры в области беспилотных авиационных систем.

Финалисты разобьются на команды и в течение нескольких дней будут решать инженерную задачу в области аэродинамических испытаний. А именно – школьникам предстоит разработать программное обеспечение, которое позволит беспилотнику Pioneer выполнить автономный полет по прямой при имитации бокового ветра и определить скорость ветра, а также точно определить его угловое положение несколькими независимыми способами, в том числе с использованием специализированного стенда.