Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете

В опросе SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В Самаре программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, существуют в 10% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.



Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 52% трудоустроенных экономически активных горожан рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 50% среди мужчин). Респонденты до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (61%).



Время проведения: 9—24 февраля 2026 года