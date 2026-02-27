Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете

195
Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете

В опросе SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В Самаре программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, существуют в 10% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 52% трудоустроенных экономически активных горожан рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 50% среди мужчин). Респонденты до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (61%).
 

Время проведения: 9—24 февраля 2026 года

Теги: Опрос

