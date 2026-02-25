Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля

Дарят друг другу подарки на 23 февраля и 8 марта большинство женщин и мужчин (63%), тратя на сюрпризы до 5 000 рублей. Мужчины в основном преподносят цветы, а «прекрасный пол» – скромный знак внимания. Женщины уделяют праздникам в феврале – марте куда больше внимания: чаще дарят подарки своим отцам и матерям, а также поздравляют друзей и коллег.

Мужчины реже обижаются, если на 23 февраля им ничего не подарят, а больше половины признались, что им вообще все равно на презент. Только 15% представителей мужского пола обижаются, если остаются без знака внимания совсем, а еще 8% – если им преподнесут что-то вроде носков или пены для бритья.

Больше 36% представительниц прекрасного пола обидятся, если не получат подарков к 8 марта.

Только 10% опрошенных россиян признались, что чаще не довольны тем, что им дарят на 8 марта или 23 февраля. Однако требования у людей растут с достатком. Так, граждане с доходом от 300 тысяч рублей чаще не довольны тем, что им дарят. Больше всего они обижаются, если им преподнесут сюрприз хуже, чем тот, что подарили они.

Получать вместо презента деньги желает треть опрошенных – и женщины (36%), и мужчины (29%). Сторонников подарки в денежном эквиваленте больше в возрасте от 18 до 24 лет, а вот тем, кому за 55 лет «приятно любое внимание».

Больше 20% мужчин считают, что обязаны дарить подарки на 8 марта. Почти половина опрошенных заявили, что подарки должны быть по желанию – особенно часто за это выступают мужчины (51%), среди женщин таких 42%.

Россияне готовиться к праздникам заранее (65%), только 30% готовят сюрпризы в последний момент. Больше половины мужчин (54%) отметили, что дарили любимым женщинам подарки, которые «сильно били по кошельку». Среди женщин такие подарки делали 34%. Только 9% (чаще мужчины) призналась, что берут на подарки кредиты.

При этом намеков на подарки не приемлет 30% мужчин, но другие 25% хотели бы, чтоб спутница заранее предупреждала, чего ждет на 8 марта. Среди женщин, считающих нормальным попросить к празднику конкретный подарок – почти 40%, и их реже смущает, если мужчины им намекают на то, что сами хотели бы получить.

В исследовании приняли участие более 1 тысячи россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке - половина из них. Согласно данным, порядка 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% в процессе обучения.