Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля

С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля

Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля

Дарят друг другу подарки на 23 февраля и 8 марта большинство женщин и мужчин (63%), тратя на сюрпризы до 5 000 рублей. Мужчины в основном преподносят цветы, а «прекрасный пол» – скромный знак внимания. Женщины уделяют праздникам в феврале – марте куда больше внимания: чаще дарят подарки своим отцам и матерям, а также поздравляют друзей и коллег.

Мужчины реже обижаются, если на 23 февраля им ничего не подарят, а больше половины признались, что им вообще все равно на презент. Только 15% представителей мужского пола обижаются, если остаются без знака внимания совсем, а еще 8% – если им преподнесут что-то вроде носков или пены для бритья.

Больше 36% представительниц прекрасного пола обидятся, если не получат подарков к 8 марта.

Только 10% опрошенных россиян признались, что чаще не довольны тем, что им дарят на 8 марта или 23 февраля. Однако требования у людей растут с достатком. Так, граждане с доходом от 300 тысяч рублей чаще не довольны тем, что им дарят. Больше всего они обижаются, если им преподнесут сюрприз хуже, чем тот, что подарили они.

Получать вместо презента деньги желает треть опрошенных – и женщины (36%), и мужчины (29%). Сторонников подарки в денежном эквиваленте больше в возрасте от 18 до 24 лет, а вот тем, кому за 55 лет «приятно любое внимание».

Больше 20% мужчин считают, что обязаны дарить подарки на 8 марта. Почти половина опрошенных заявили, что подарки должны быть по желанию – особенно часто за это выступают мужчины (51%), среди женщин таких 42%.

Россияне готовиться к праздникам заранее (65%), только 30% готовят сюрпризы в последний момент. Больше половины мужчин (54%) отметили, что дарили любимым женщинам подарки, которые «сильно били по кошельку». Среди женщин такие подарки делали 34%. Только 9% (чаще мужчины) призналась, что берут на подарки кредиты.

При этом намеков на подарки не приемлет 30% мужчин, но другие 25% хотели бы, чтоб спутница заранее предупреждала, чего ждет на 8 марта. Среди женщин, считающих нормальным попросить к празднику конкретный подарок  – почти 40%, и их реже смущает, если мужчины им намекают на то, что сами хотели бы получить. 

В исследовании приняли участие более 1 тысячи россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке - половина из них. Согласно данным, порядка 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% в процессе обучения.

64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта
25 февраля 2026, 13:47
64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта
Отмечать 8 Марта в этом году собираются большинство россиян (78%) — в основном это молодежь 18-24 лет (86%). Общество
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары
25 февраля 2026, 13:06
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары
Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 55% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Общество
Врач, учитель, актер: кем чаще всего мечтали стать россияне в детстве
25 февраля 2026, 12:37
Врач, учитель, актер: кем чаще всего мечтали стать россияне в детстве
Половина опрошенных (50%) объяснили свою мечту тем, что работа казалась интересной и увлекательной. Общество
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
