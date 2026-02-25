Врач, учитель, актер: кем чаще всего мечтали стать россияне в детстве

Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих жителей России и выяснила, кем россияне мечтали стать в детстве, что в итоге получилось и как сами респонденты сегодня смотрят на свой профессиональный путь. Чаще всего опрошенные в детстве мечтали стать врачами (12%) и учителями (11%). Также в числе распространенных ответов — профессии актера или актрисы (8%), певца или музыканта (7%), водителя (6%) и следователя (6%).

Одинаковая доля россиян в детстве хотели стать художниками и дизайнерами (5%), спортсменами (5%), сотрудниками спецслужб (5%), космонавтами (5%), юристами (5%) и ветеринарами (5%). IT-сфера, несмотря на ее текущую популярность на рынке труда, в детских представлениях встречалась реже: программистами или IT-специалистами хотели стать 4% респондентов.

Половина опрошенных (50%) объяснили свою мечту тем, что работа казалась интересной и увлекательной. Еще 21% признались, что на их выбор повлияли фильмы, сериалы и книги. Рациональные мотивы — престиж и желание помогать людям — упомянули по 19% респондентов. Значительно реже среди причин интереса к профессии называли высокий уровень дохода (11%).

Текущая профессия у большинства россиян (66%) никак не связана с их детскими мечтами. Только 9% работающих респондентов сообщили, что их профессия полностью соответствует детской мечте, еще 19% отметили частичную связь. Интересно, что чаще о полном или частичном совпадении нынешней профессии с представлением из детства сообщали респонденты старше 65 лет (39%) и зумеры 18–24 лет (36%).