Изменения произошли в структуре налоговых органов Самарской области

Уважаемые налогоплательщики!

Сообщаем вам о важных изменениях в структуре налоговых органов Самарской области. В рамках модернизации и централизации функций проводится реорганизация путем укрупнения инспекций.

С 16 марта 2026 года следующие инспекции будут присоединены:

Межрайонная ИФНС России № 15 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 2

Межрайонные ИФНС России № 11 и № 16 присоединяются к Межрайонной ИФНС России № 18

Межрайонная ИФНС России № 22 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 20

Межрайонная ИФНС России № 14 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 21

Все функции и полномочия присоединяемых инспекций в полном объеме переходят к укрупненным инспекциям. Это позволит повысить качество и оперативность обслуживания.

Структура территориальных налоговых органов региона с 16.03.2026:

1. Межрайонная ИФНС России № 1

2. Межрайонная ИФНС России № 2

3. Межрайонная ИФНС России № 18

4. Межрайонная ИФНС России № 20

5. Межрайонная ИФНС России № 21

6. Межрайонная ИФНС России № 23 (Долговой центр)

7. Межрайонная ИФНС России № 24 (Единый регистрационный центр по Самарской области)



Обращаем ваше внимание, что реорганизация не повлияет на сроки и порядок исполнения ваших обязанностей как налогоплательщиков.