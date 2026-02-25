Изменения произошли в структуре налоговых органов Самарской области

Уважаемые налогоплательщики!
Сообщаем вам о важных изменениях в структуре налоговых органов Самарской области. В рамках модернизации и централизации функций проводится реорганизация путем укрупнения инспекций.
С 16 марта 2026 года следующие инспекции будут присоединены:
Межрайонная ИФНС России № 15 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 2
Межрайонные ИФНС России № 11 и № 16 присоединяются к Межрайонной ИФНС России № 18
Межрайонная ИФНС России № 22 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 20
Межрайонная ИФНС России № 14 присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 21
Все функции и полномочия присоединяемых инспекций в полном объеме переходят к укрупненным инспекциям. Это позволит повысить качество и оперативность обслуживания.
Структура территориальных налоговых органов региона с 16.03.2026:
1. Межрайонная ИФНС России № 1
2. Межрайонная ИФНС России № 2
3. Межрайонная ИФНС России № 18
4. Межрайонная ИФНС России № 20
5. Межрайонная ИФНС России № 21
6. Межрайонная ИФНС России № 23 (Долговой центр)
7. Межрайонная ИФНС России № 24 (Единый регистрационный центр по Самарской области)
Обращаем ваше внимание, что реорганизация не повлияет на сроки и порядок исполнения ваших обязанностей как налогоплательщиков.