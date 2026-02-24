Жителей Самарской области приглашают в чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг

Записаться в МФЦ – выберите удобное время и отделение;
Проверить готовность документов – узнайте статус заявления мгновенно;
Узнать адреса и режим работы – актуальная информация по всем филиалам;
Отменить запись приёма.
Почему это удобно?
Работает 24/7: забыли записаться днем? Сделайте это поздно вечером или
ночью!;
Экономит время: не нужно ждать на линии, все действия — за секунды;
Простота и удобство: интуитивно понятный интерфейс не требует от
пользователей специальных знаний или навыков;
Безопасность данных: MAX является российским мессенджером, внесенным в
реестр отечественного ПО, что гарантирует защиту и безопасность
персональных данных пользователей.
Как начать пользоваться?
Скачайте приложение MAX или откройте его веб-версию на max.ru.
Найдите бота: просто наведите камеру вашего телефона на QR-код.
Начните диалог, выбрав нужную опцию из меню.