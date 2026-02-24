Володин внёс в Госдуму новый законопроект о мигрантах

Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, правительство подготовило новый законопроект, нацеленный на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, и внесло его в нижнюю палату парламента. Спикер Госдумы направил соответствующий документ в профильный комитет.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно новым нормам, трудовых мигрантов обяжут уплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только за себя, но и за всех неработающих членов семьи, находящихся в России на их иждивении. При этом срок пребывания иностранца и его родственников будет строго привязан к длительности трудовых отношений, пишет РТ.

Кроме того, дети мигрантов по достижении 18-летнего возраста будут обязаны покинуть территорию страны в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для проживания.

Законопроект также предусматривает аннулирование патента или разрешения на работу, если иностранец не предоставил информацию о своих доходах. Аналогичная мера будет применяться, если заработок мигранта окажется ниже прожиточного минимума с учётом регионального коэффициента в расчёте на каждого члена семьи.

Ужесточатся требования и к получению разрешения на временное проживание или вида на жительство. Документы не выдадут либо аннулируют в том случае, если человек официально трудился менее десяти месяцев в течение года.

«Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны», — отметил Володин.