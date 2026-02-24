В Самаре пройдет II региональный театральный фестиваль «Обычные истории»

24–25 февраля 2026 года на сцене муниципального драматического театра «Самарская площадь» состоится фестиваль для независимых театров – «Обычные истории». Это уникальный культурно-социальный проект, в котором реальные воспоминания жителей региона становятся основой для настоящих театральных постановок.

Проект «Обычные истории», который реализует благотворительный фонд «Хорошие истории» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, начался с простого: «Расскажите свою историю о старшем поколении вашей семьи». И люди откликнулись. Более 80 трогательных, искренних, настоящих рассказов — о любви, потерях, стойкости, маленьких радостях, о трудных и счастливых временах — собрались на сайте обычныеистории.рф.

Семь театральных коллективов региона взяли их за основу и создали эскизы спектаклей. Пять прошли в финал. И теперь – через полгода работы, репетиций, встреч с авторами – они готовы показать полноценные спектакли.

Теперь эти постановки будут представлены зрителям в рамках двухдневного фестиваля. Далее спектакли будут показаны на сценах театров – участников проекта. Генеральным партнёром фестиваля выступил театр «Самарская площадь», предоставивший площадку и организационную поддержку.

Афиша фестиваля:

24 февраля

13:00–14:30

«Бумажный кораблик». Театр «Город» им. В.А. Тимофеева (г. Самара)

18:00–20:30

«Когда они уходят», ТАМ.Театр (г. Самара),

«Коленные чашечки», Театральная студия «Родные души» (г. Самара)

25 февраля

18:00–20:00

«Не продается», Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье),

«История одной вещи». Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти).

По итогам показов состоится церемония награждения. Победители получат гранты на развитие своей деятельности как признание вклада в популяризацию тем старшего поколения, семьи и социального театра.