23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
В Самаре пройдет II региональный театральный фестиваль «Обычные истории»

215
В Самаре пройдет II региональный театральный фестиваль «Обычные истории»

24–25 февраля 2026 года на сцене муниципального драматического театра «Самарская площадь» состоится фестиваль для независимых театров – «Обычные истории». Это уникальный культурно-социальный проект, в котором реальные воспоминания жителей региона становятся основой для настоящих театральных постановок.

Проект «Обычные истории», который реализует благотворительный фонд «Хорошие истории» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, начался с простого: «Расскажите свою историю о старшем поколении вашей семьи». И люди откликнулись. Более 80 трогательных, искренних, настоящих рассказов — о любви, потерях, стойкости, маленьких радостях, о трудных и счастливых временах — собрались на сайте обычныеистории.рф.

Семь театральных коллективов региона взяли их за основу и создали эскизы спектаклей. Пять прошли в финал. И теперь – через полгода работы, репетиций, встреч с авторами – они готовы показать полноценные спектакли.

Теперь эти постановки будут представлены зрителям в рамках двухдневного фестиваля. Далее спектакли будут показаны на сценах театров – участников проекта. Генеральным партнёром фестиваля выступил театр «Самарская площадь», предоставивший площадку и организационную поддержку.

 

Афиша фестиваля:

24 февраля

13:00–14:30

«Бумажный кораблик». Театр «Город» им. В.А. Тимофеева (г. Самара)

18:00–20:30

«Когда они уходят», ТАМ.Театр (г. Самара),

«Коленные чашечки», Театральная студия «Родные души» (г. Самара)

25 февраля

18:00–20:00

«Не продается», Народный театр «Муравей-НИК» (с. Приволжье),

«История одной вещи». Молодежная студия «Полукруг» (г. Тольятти).

 

По итогам показов состоится церемония награждения. Победители получат гранты на развитие своей деятельности как признание вклада в популяризацию тем старшего поколения, семьи и социального театра.

