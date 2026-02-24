МВД посоветовало отключить NFC при редком использовании

Чтобы защититься от NFC-мошенников, необходимо не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам и отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Правоохранители предупредили об опасности установки банковских приложений по ссылкам из сообщений и писем - необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение, а вместо него устанавливать якобы специальное и защищенное по их ссылке. Только мошенники убеждают снимать все деньги и вносить их на "безопасный счет" и выполнять какие-либо действия у банкомата под диктовку. Как отметили в МВД, если звучит фраза "срочно снимите деньги, иначе вы все потеряете" - это обман.

"Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка - прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта", - рекомендуют правоохранители.

Также в ведомстве советуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты и включать его только при необходимости.