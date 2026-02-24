В Самарской области запустили "Поезд мужества"

Патриотический "Поезд мужества" разместился на базе туристического "Грушинского экспресса". Маршрут – от Самары до станции Курумоч и обратно.



В пути пассажиров ждала насыщенная концертно-интерактивная программа. Здесь звучали песни и стихи военных лет. Также работала полевая кухня: для пассажиров приготовили солдатскую кашу, пирожки и горячий чай.



Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества и провели при поддержке регионального Правительства и Управления Росгвардии по Самарской области, пишет 450Медиа.