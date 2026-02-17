Я нашел ошибку
Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона

17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

Во вторник, 17 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым.
Ключевым вопросом повестки стало наращивание производственных мощностей Самарской области. В ходе встречи стороны предметно рассмотрели реализацию важных инвестиционных проектов.
Было отмечено, что регион традиционно занимает прочные позиции в промышленности, обладает серьезным потенциалом. «При этом мы видим и новые возможности для роста, включая интеграцию наших проектов в федеральную повестку и их синергию с общенациональными задачами», – констатировал Вячеслав Федорищев.
Ранее губернатор отмечал, что плановая работа областного правительства – привлекать новых инвесторов. Регион всегда был и остается индустриальным центром страны, открытым для инвестиций. Напомним, что только в дни проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума в 2025 году были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей.
На встрече Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» также затронул ряд актуальных вопросов, которые планируется вынести на очередное заседание.
В завершение глава региона поблагодарил Министра промышленности и торговли РФ за внимание к развитию и укреплению промышленной отрасли в Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

