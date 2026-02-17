Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона

Во вторник, 17 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым.

Ключевым вопросом повестки стало наращивание производственных мощностей Самарской области. В ходе встречи стороны предметно рассмотрели реализацию важных инвестиционных проектов.

Было отмечено, что регион традиционно занимает прочные позиции в промышленности, обладает серьезным потенциалом. «При этом мы видим и новые возможности для роста, включая интеграцию наших проектов в федеральную повестку и их синергию с общенациональными задачами», – констатировал Вячеслав Федорищев.

Ранее губернатор отмечал, что плановая работа областного правительства – привлекать новых инвесторов. Регион всегда был и остается индустриальным центром страны, открытым для инвестиций. Напомним, что только в дни проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума в 2025 году были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей.

На встрече Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» также затронул ряд актуальных вопросов, которые планируется вынести на очередное заседание.

В завершение глава региона поблагодарил Министра промышленности и торговли РФ за внимание к развитию и укреплению промышленной отрасли в Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области