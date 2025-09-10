Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе

132

В среду, 10 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Москве. На площадке представительства Самарской области по видеоконференцсвязи он принял участие в совещании, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев по инциденту 58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами». В работе участвовали руководство профильных ведомств, отраслевых компаний, главы регионов и представители Федерального Собрания.

Дмитрий Патрушев сообщил, что в регионах продолжается строительство отраслевой инфраструктуры. «Для исполнения поручения Президента России и перехода к экономике замкнутого цикла важно, чтобы каждый новый объект соответствовал всем современным требованиям по сортировке и экологически правильному захоронению. Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 миллиона тонн», — сказал заместитель Председателя Правительства России.

Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента. Это позволит видеть возможные отклонения в режиме реального времени.

Активно обновляется парк спецтехники. С начала 2025 года в регионах приобретено больше 600 единиц, треть из них – за счет механизма льготного лизинга. Дмитрий Патрушев поручил Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» при расширении перечня наименований техники, приобретаемой по такому механизму, исходить только из реальных запросов.

Самарская область отмечена в зеленой зоне по выполнению закупки контейнерных площадок и контейнеров для смешанных ТКО на 2025 год. На 8 сентября исполнение по контейнерам — 92% (закуплены 5879 из 6397), по контейнерным площадкам — 68% (561 из 826).

Еще один показатель — передача данных весового контроля в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Здесь регион также в зеленой зоне со 100%-ным выполнением.

Со средним показателем охвата мест накопления отходов фотофиксацией в 52,79% регион отмечен в желтой зоне. Высокий показатель у субъекта также по передаче данных ГЛОНАСС, область входит в число 55 субъектов РФ, которые передают видеопотоки с камер в ФГИС УТКО.

В регионе утверждена соответствующая дорожная карта по развитию инфраструктуры по обращению с ТКО. В рамках ранее заключенных концессий продолжается реализация инфраструктурных объектов – 4 многофункциональных комплексов (МФК): МФК Большечерниговский (мощность 30 тыс. тонн в год), МФК Сергиевский (мощность 70 тыс. тонн в год), МФК Хворостянский (мощность 35 тыс. тонн в год), МФК Кинель-Черкасский (мощность 110 тыс. тонн в год). На текущий момент основные подготовительные мероприятия выполнены. По трем из четырех концессий зафиксировано отклонение по срокам в части, касающейся получения разрешений на строительство и конкурсных процедур по определению подрядчиков.

Также глава региона доложил о работе по созданию двух комплексов по обработке отходов — КПО «Самара» и КПО «Тольятти» без проведения конкурсов. Распоряжением Правительства РФ концессионером определен «Самарский экологический оператор», с которым возможно заключение соглашений без конкурса. 3 сентября 2025 года состоялось заседание Правительства Самарской области, рассмотрены предложения концессионера. По итогам заседания принято решение о заключении соглашения по созданию КПО «Тольятти». Сейчас ведется поиск земельного участка, отвечающего необходимым требованиям для такого объекта.

Губернатор озвучил пояснения по КПО «Самара», условия концессионного соглашения которого необходимо доработать: «Нами было принято неправильное решение выделить земельный участок в непосредственной близости от пгт Рощинский. Мы действительно здесь по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии, с заместителем министра приняли решение. Да, мы в срок не успели, но мы понимаем, почему. Это не вопрос внутренней политики даже, это вопрос нашей ошибки, мы ее исправляем».

Продолжается реализация реформы обращения с ТКО и в части работы регионального оператора. Вячеслав Федорищев прокомментировал, что компетенции региона достаточно, чтобы стратегически управлять процессом, но будет рассмотрен опыт добросовестных регоператоров с частным подходом.

Глава региона поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку в приобретении новых единиц техники и сообщил, что работа по обновлению техники будет продолжена.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области