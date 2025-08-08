Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области

114

В пятницу, 8 августа, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. По прибытии он провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым. Обсуждались вопросы развития промышленности региона и предложения по дополнительной поддержке отрасли.

Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.

«Я уже в третий раз в Самарской области, очень рад снова быть здесь. У нас достаточно обширная повестка с регионом. В предыдущие разы это была тема производства беспилотных летательных аппаратов и их применения. Потом у нас были мероприятия, связанные с автомобильной промышленностью и высокотехнологичной медициной», – сказал Антон Алиханов.

Сегодня в Тольятти проходит совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», Коорсовета по промышленности Минпромторга России и Коорсовета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Главная тема – «Новые материалы и химия». В мероприятии принимают участие делегации почти всех субъектов страны. Перед проведением заседания Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев посетили ПАО «КуйбышевАзот».

«Химический комплекс крайне сложный и интересный с точки зрения того, что он требует возобновления производства большого количества элементов, которые когда-то производились в стране, но, к сожалению, были утрачены, – отметил Министр. – Мы обсуждали с коллегами необходимость очень мощной кооперации, коллаборации как внутри химического комплекса, так и прилегающих отраслей, легкой промышленности и ряда других, которые обеспечивают спрос на продукцию химпрома. Очень важно здесь найти баланс. Нет задачи замещать все тотально, но восстанавливать цепочку невозможно отдельными звеньями. Это комплексная работа, комплексная задача».

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев поблагодарил Антона Алиханова за решение провести Координационный совет в Тольятти.

«Мы имеем возможность показать на примере самарской промышленности лучшие решения, решения проблем, которые у всех накопились. Для нас это очень важно. Уверен, что по итогам Корссовета все министры получат дополнительную возможность еще раз увидеть хорошие практики», – сказал Вячеслав Федорищев. – Конечно, по химической промышленности сейчас есть много оперативных вопросов. Мы их сегодня обсудим».

На прошлой неделе Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в ДНР и ЛНР посетил ряд промышленных предприятий, а также провел в Луганске заседание рабочей группы комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

«Конечно же, все мысли о наших ребятах, наших героях, но люди, которые работают сейчас в тех условиях, они тоже герои. Они восстанавливают производства, которые были давно утеряны, восстанавливают технологии. Делают это очень ответственно, – отметил губернатор Самарской области. – И у них есть ряд предложений, которые касаются не только интеграции, возвращения предприятий в нашу великую страну, а в целом для отрасли».

Вячеслав Федорищев отдельно поблагодарил Антона Алиханова за содействие в реализации на территории Самарской области проекта первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди. Оно будет открыто в особой экономической зоне «Тольятти». Соответствующее соглашение было подписано летом на ПМЭФ.

«Это материал, который очень необходим и в пищевой и в нефтегазовой промышленности», – подчеркнул глава Самарской области.

Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев также обсудили ситуацию в российском автопроме, в частности на «АвтоВАЗе», меры поддержки отрасли и предприятия. Министр сообщил, что принято решение дополнительно выделить средства на автокредитование.

«Мы сегодня с руководством «АвтоВАЗ» обсуждали, как мы можем помочь со своей стороны. Уверен, что найдем решение в ближайшее время. Очень важно, что Центральный банк снижает ставку. Мы надеемся на оживление автокредитования. Ключевая задача сейчас – поддержать автокредитование, – сказал Антон Алиханов. – Мы приняли решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки. Порядка 10 млрд рублей изыщем на эти цели. Надеемся, что отечественным производителям это поможет».

Вячеслав Федорищев отметил, что несмотря на непростую ситуацию на «АвтоВАЗе», завод развивается, выпускает новые модели.

«АвтоВАЗ» переживал разные времена. Сейчас команда, которая там работает, устойчиво и уверенно смотрит вперед. Раз в год появляются новые модели. Мы сегодня вам представили «Lada Azimut». Это высокотехнологичное решение, которое позволит показать, что отечественный автопром выпускает очень конкурентоспособную продукцию в новых для себя направлениях, – отметил глава Самарской области. – Общаясь с трудовым коллективом, хочу сказать, что настроение бодрое, уверенное. Промышленный комплекс в Самарской области сильный, востребованный. Мы подготовили обращение в адрес Правительства России, в Минтруд, в ваш адрес, о том, чтобы предприятие поддержать сейчас с точки зрения занятости».

Вячеслав Федорищев также отметил, что огромный импульс развитию промышленности и улучшению инвестиционного климата дали национальные технологические проекты, разработанные по решению Президента Владимира Путина.

В завершении встречи Антон Алиханов поблагодарил Вячеслава Федорищева за активное взаимодействие.

«Очень благодарен вам, Вячеслав Андреевич, за такой проактивный подход. Мы с вами в рамках комиссии Госсовета постоянно взаимодействуем, регион в фокусе нашего внимания. Будем помогать дальше, – сказал Министр. – Надеюсь, что это не последний наш визит. Уверен, что будут еще поводы: и новые заводы будем вместе с вами открывать, и на реконструкцию действующих предприятий приезжать».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области