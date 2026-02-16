Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина

Василий Иванович Акинин родился в 1956 г. в Куйбышеве. В 1972 г. - посещал художественную школу, основанную Григорием Зингером. Преподаватель художественной школы - Вениамин Михайлович Клецель, благодаря которому всего за год достиг высокого уровня мастерства и по-настоящему полюбил живопись. В 1973-1977 годах учился в Куйбышевском художественном училище (живописно-педагогический факультет)

В своём творчестве Василий Иванович базируется на традициях русского классического реализма. «Я родился в районе табачной фабрики, которой давно уже нет. Ее образ очень плотно засел в моей памяти. Поэтому для меня наш город — это не столько филармония и польский костел, сколько уникальный сталинский ампир Безымянки».

Для Акинина Самара – живописный город, он здесь родился. Особенно любима улица детства – Печёрская. «Я очень люблю мокрый асфальт с его рытвинами, заполненными водой, люблю состояние измороси, полутуман, дымчатую ряску. В этом есть некая таинственность. Она мне нравится колористически. Ведь серый цвет не прост, это как серебро».

Картины Василия Акинина носят тематический характер, отражающие городские сюжеты, крестьянский быт, олицетворяющие собой связь природы с человеком, а также лирические и эпохальные пейзажи, иногда с включением смыслового стаффажа.

