Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Василий Иванович Акинин родился в 1956 г. в Куйбышеве. В 1972 г. - посещал художественную школу, основанную Григорием Зингером. Преподаватель художественной школы - Вениамин Михайлович Клецель, благодаря которому всего за год достиг высокого уровня мастерства и по-настоящему полюбил живопись. В 1973-1977 годах учился в Куйбышевском художественном училище (живописно-педагогический факультет)

   В своём творчестве Василий Иванович базируется на традициях русского классического реализма. «Я родился в районе табачной фабрики, которой давно уже нет. Ее образ очень плотно засел в моей памяти. Поэтому для меня наш город — это не столько филармония и польский костел, сколько уникальный сталинский ампир Безымянки».

  Для Акинина Самара – живописный город, он здесь родился. Особенно любима улица детства – Печёрская. «Я очень люблю мокрый асфальт с его рытвинами, заполненными водой, люблю состояние измороси, полутуман, дымчатую ряску. В этом есть некая таинственность. Она мне нравится колористически. Ведь серый цвет не прост, это как серебро».

    Картины Василия Акинина носят тематический характер, отражающие городские сюжеты, крестьянский быт, олицетворяющие собой связь природы с человеком, а также лирические и эпохальные пейзажи, иногда с включением смыслового стаффажа.

В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
14 февраля 2026, 12:26
Посещение выставки с домашними животными возможно только при наличии ветеринарного паспорта с отметками о всех необходимых прививках. Общество
784
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
12 февраля 2026, 10:50
Специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких... Общество
738
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
11 февраля 2026, 13:54
Посетители смогут ознакомиться с товарами для питомцев, посмотреть разнообразные шоу-программы, включая выставки собак, кошек, грызунов и экзотических... Общество
829
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
192
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
168
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
263
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
807
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
573
