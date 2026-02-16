Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров

В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров

 

15 февраля в 16:19 в пожарно-спасательную часть № 145 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Хрящевка произошел пожар.
Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей № № 145, 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
По прибытии было установлено, что горят хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров.
На тушение пожара незамедлительно были поданы 3 ствола «Б».
В 17:23 была объявлена локализация пожара, в 19:01 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 20:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара. Огнеборцами были спасены домашние животные.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

