В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров

15 февраля в 16:19 в пожарно-спасательную часть № 145 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Хрящевка произошел пожар.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей № № 145, 146 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горят хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров.

На тушение пожара незамедлительно были поданы 3 ствола «Б».

В 17:23 была объявлена локализация пожара, в 19:01 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 20:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара. Огнеборцами были спасены домашние животные.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"