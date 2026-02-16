Магазины отдельных торговых сетей в Новосибирске начали вводить ограничения на продажу огурцов в одни руки из-за действий спекулянтов. Об этом со ссылкой на комментарии в соцсетях и собственную проверку сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Например, в точках региональной сети «Ярче» овощи продаются по 300 рублей за килограмм, но не более пяти килограммов. Это дороже, чем ананасы, которые можно купить в той же сети по цене 220 рублей за килограмм.

Такое ограничение объясняют активностью рыночных торговцев, которые повадились опустошать полки, чтобы затем продавать огурцы уже по 400 рублей. Найти в магазинах товар дешевле 300 рублей за килограмм, корреспондентам не удалось. Однако и сообщения в социальных сетях о росте цен до 1,5 тысячи рублей не подтвердились.

В сообщении отмечается, что помидоры, которые выращиваются в таких же теплицах, что и огурцы, в магазинах города стоят дешевле. В отдельных случаях можно встретить товар по 200 рублей за килограмм.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что килограмм огурцов на рынке по состоянию на середину февраля можно купить за 500 рублей, однако цена продолжит расти. По словам продавцов, ради выживания некоторые поставщики принялись за закупки в рознице и перепродажу с наценкой, пишет Лента.