В ГД предложили внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов

Госдума предлагает внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по самым востребованным категориям. Соответствующее обращение было направлено вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым (ЛДПР) министру финансов Антону Силуанову, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма.

В обращении парламентарий отметил, что налоговый вычет остается одной из эффективных мер поддержки, но существующий заявительный порядок требует сбора документов и подачи декларации 3-НДФЛ, что для пенсионеров и маломобильных граждан часто становится непреодолимым препятствием. По его словам, в результате значительные суммы не доходят до людей.

Чернышов предлагает на основе данных, уже имеющихся у государства, автоматически начислять вычеты по ключевым категориям. ФНС должна будет направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой, а получателю потребуется лишь подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги».