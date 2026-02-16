Подготовка к строительству дублёра Московского шоссе в Самаре завершена более чем на 50%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
  Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Подготовка к строительству дублёра Московского шоссе в Самаре завершена более чем на 50%

268
В Самаре продолжается подготовительный этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства первого этапа дублёра Московского шоссе.

В Самаре продолжается подготовительный этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства первого этапа дублёра Московского шоссе. На сегодняшний день подрядчик выполнил более половины запланированного объёма работ по переустройству инженерных коммуникаций на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка. Сейчас работы сосредоточены на перекладке сетей связи и монтаже ливневой канализации.
Протяжённость участка будущего дублера составит 960 м. Проектом предусмотрено строительство двухполосной дороги шириной от 3,25 до 3,75 м в каждую сторону. Верхний слой покрытия выполнят из щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Для пешеходов и велосипедистов обустроят совмещённую зону шириной до 6 метров.
«Строительство дублёра Московского шоссе — важный этап развития транспортной инфраструктуры на активно застраиваемых территориях Самары. Реализация этого проекта позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основную магистраль, особенно в часы пик. Для жителей это означает сокращение времени в пути по одному из самых загруженных направлений города. Работы на объекте ведутся в полном соответствии с графиком»,  — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Завершить перекладку сетей связи и монтаж ливневой канализации планируется в мае 2026 года. Переустройство сетей водоснабжения и газоснабжения начнётся после окончания отопительного сезона и завершится летом. 
После завершения переноса коммуникаций подрядчик приступит к основным этапам: устройству дорожного покрытия, нанесению разметки, установке дорожных знаков, строительству тротуаров и велодорожки, а также монтажу наружного освещения. Полное завершение всех работ по государственному контракту запланировано на 1 ноября 2026 года.
Развитие улично-дорожной сети областного центра — один из приоритетов, обозначенных Губернатором Вячеславом Федорищевым в рамках системной работы по повышению транспортной доступности и качества жизни жителей региона.

 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара

