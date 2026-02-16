В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в кадровых центрах «Работа России» проходят заседания тематических клубов.

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», направленного на содействие трудоустройству, профессиональному развитию и предпринимательской инициативе граждан, в территориальных кадровых центрах «Работа России» проходят заседания тематических клубов. Так, заседания клубов «Работа для СВОих» прошли в Красноармейском и Пестравском районах.

Обсудили вопросы содействия занятости участников СВО и членов их семей. Особо остановились на работе площадок комплексной поддержки участников СВО и их близких «Сердце воина». Здесь помогают подобрать занятие по душе, пройти обучение и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Поддержка оказывается на постоянной основе, а филиалы открыты во всех муниципалитетах региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Как отмечает руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Красноармейского района Наталья Боляева, главная задача специалистов – помочь с трудоустройством.

«Наша цель - это подобрать и предложить нашим героям подходящую и любимую работу, которая придаст уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнула Наталья Боляева.

Системный и объединяющий подход к работе площадки поддерживают и в администрации района. По словам заместителя главы Красноармейского района по комплексной поддержке участников СВО и членов их семей Евгении Цаплиной, в муниципалитете выстроено межведомственное взаимодействие, чтобы помощь была действительно адресной:

«224 человека, наших земляка, ушли в зону специальной военной операции. 28 человек на сегодняшний день уже вернулись. Есть у нас ребята - инвалиды, которым особая нужна поддержка и особая помощь. На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании проводится комплексная работа с участниками специальной военной операции. То есть задействованы все социальные службы», - сообщила Евгения Цаплина.

Площадки «Сердце воина» востребованы не только у вернувшихся бойцов, но и у их родных. Так, жительница Красноармейского района Татьяна Овсиенко после гибели мужа в зоне СВО, чтобы найти стабильную и удобную занятость обратилась в подразделение центра «Сердце воина», расположенное на базе кадрового центра «Работа России». Специалисты помогли с выбором направления и предложили обучение - Татьяна освоила профессию косметолога-эстетиста и уже начала работать по новому профилю, совмещая занятость с заботой о детях.

«Хотела подыскать какую-то работу. Но тут мне девочки предложили курсы по учебе на косметолога-эстетиста. Отучилась, мне очень сильно понравилось. Ну, потихонечку сейчас занимаюсь. Работу не так легко найти. Поэтому, когда обращаешься в кадровый центр, девочки подсказывают и уже находишь себя, что-то по душе и это очень важно», - поделилась Татьяна Овсиенко.

В дальнейшем она рассматривает возможность оформить самозанятость и планирует вновь обратиться за сопровождением к специалистам кадрового центра.

Площадка действует и в Пестравском районе. Советник главы муниципалитета, ветеран СВО Дмитрий Пестриков лично ознакомился с механизмами поддержки и отметил, что такой формат помогает быстрее сориентироваться после возвращения:

«Как первая ласточка прошел тест. Мне все объяснили, все показали. Теперь я в курсе, могу со спокойной душой направить ребят и объяснить, что здесь и как. Ребята, которые вернулись оттуда, ищут себя в гражданской жизни. Это очень сложно», - сказал Дмитрий Пестриков.

Руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Пестравского района Людмила Нестеренко подчеркнула, что помощь выстраивается комплексно - от психологической поддержки до обучения и трудоустройства.

«Нам хочется помочь людям, достучаться до их сердец. Мы можем оказать и психологическую помощь, и помощь по социальной адаптации, по психологической поддержке, также переобучение, обучение, поиск работы. То есть выстроить такой маршрут гражданина, который поможет ему в настоящее время, в настоящей жизни быть полноправным членом общества», - отметила Людмила Нестеренко.

Узнать обо всех мерах поддержки и работе площадок можно по телефону контакт-центра кадрового центра «Работа России»: 8 (800) 302-15-44. Получить консультацию можно и очно - в территориальном кадровом центре вашего города или района.

