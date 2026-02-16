Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В кадровых центрах «Работа России» проходят заседания тематических клубов

233
Заседания клубов «Работа для СВОих» прошли в Красноармейском и Пестравском районах. 

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в кадровых центрах «Работа России» проходят заседания тематических клубов.

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», направленного на содействие трудоустройству, профессиональному развитию и предпринимательской инициативе граждан, в территориальных кадровых центрах «Работа России» проходят заседания тематических клубов. Так, заседания клубов «Работа для СВОих» прошли в Красноармейском и Пестравском районах. 

Обсудили вопросы содействия занятости участников СВО и членов их семей. Особо остановились на работе площадок комплексной поддержки участников СВО и их близких «Сердце воина». Здесь помогают подобрать занятие по душе, пройти обучение и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Поддержка оказывается на постоянной основе, а филиалы открыты во всех муниципалитетах региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Как отмечает руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Красноармейского района Наталья Боляева, главная задача специалистов – помочь с трудоустройством.

«Наша цель - это подобрать и предложить нашим героям подходящую и любимую работу, которая придаст уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнула Наталья Боляева.

Системный и объединяющий подход к работе площадки поддерживают и в администрации района. По словам заместителя главы Красноармейского района по комплексной поддержке участников СВО и членов их семей Евгении Цаплиной, в муниципалитете выстроено межведомственное взаимодействие, чтобы помощь была действительно адресной:

«224 человека, наших земляка, ушли в зону специальной военной операции. 28 человек на сегодняшний день уже вернулись. Есть у нас ребята - инвалиды, которым особая нужна поддержка и особая помощь. На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании проводится комплексная работа с участниками специальной военной операции. То есть задействованы все социальные службы», - сообщила Евгения Цаплина.

Площадки «Сердце воина» востребованы не только у вернувшихся бойцов, но и у их родных. Так, жительница Красноармейского района Татьяна Овсиенко после гибели мужа в зоне СВО, чтобы найти стабильную и удобную занятость обратилась в подразделение центра «Сердце воина», расположенное на базе кадрового центра «Работа России». Специалисты помогли с выбором направления и предложили обучение - Татьяна освоила профессию косметолога-эстетиста и уже начала работать по новому профилю, совмещая занятость с заботой о детях.

«Хотела подыскать какую-то работу. Но тут мне девочки предложили курсы по учебе на косметолога-эстетиста. Отучилась, мне очень сильно понравилось. Ну, потихонечку сейчас занимаюсь. Работу не так легко найти. Поэтому, когда обращаешься в кадровый центр, девочки подсказывают и уже находишь себя, что-то по душе и это очень важно», - поделилась Татьяна Овсиенко.

В дальнейшем она рассматривает возможность оформить самозанятость и планирует вновь обратиться за сопровождением к специалистам кадрового центра.

Площадка действует и в Пестравском районе. Советник главы муниципалитета, ветеран СВО Дмитрий Пестриков лично ознакомился с механизмами поддержки и отметил, что такой формат помогает быстрее сориентироваться после возвращения:

«Как первая ласточка прошел тест. Мне все объяснили, все показали. Теперь я в курсе, могу со спокойной душой направить ребят и объяснить, что здесь и как. Ребята, которые вернулись оттуда, ищут себя в гражданской жизни. Это очень сложно», - сказал Дмитрий Пестриков.

Руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Пестравского района Людмила Нестеренко подчеркнула, что помощь выстраивается комплексно - от психологической поддержки до обучения и трудоустройства.

«Нам хочется помочь людям, достучаться до их сердец. Мы можем оказать и психологическую помощь, и помощь по социальной адаптации, по психологической поддержке, также переобучение, обучение, поиск работы. То есть выстроить такой маршрут гражданина, который поможет ему в настоящее время, в настоящей жизни быть полноправным членом общества», - отметила Людмила Нестеренко.

Узнать обо всех мерах поддержки и работе площадок можно по телефону контакт-центра кадрового центра «Работа России»: 8 (800) 302-15-44. Получить консультацию можно и очно - в территориальном кадровом центре вашего города или района.

 

Фото – Минтруд Самарской области

