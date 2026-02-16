«Т Плюс» и СамГТУ открыли новый сезон «Школы молодого энергетика»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
  Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» и СамГТУ открыли новый сезон «Школы молодого энергетика»

203
Для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции «Т Плюс» в областном центре.

«Т Плюс» и Самарский государственный технический университет объявили о старте очередного сезона ежегодного образовательного проекта «Школа молодого энергетика». Его слушателями стали 40 старшеклассников из разных городов региона.

В рамках проекта организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями вуза в очном и дистанционном режиме. Также для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции «Т Плюс» в областном центре.

«Участие в проекте позволяет старшеклассникам познакомиться с преподавателями теплоэнергетического факультета Политеха и руководителями энергокомпании, даёт представление о профессии энергетика. Важным бонусом программы также является качественная подготовка к ЕГЭ по физике и дополнительные баллы при поступлении на теплоэнергетический факультет Политеха. Все выпускники этого курса, как правило, без проблем поступают в университет, а также успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Для старшеклассников, которые хотят присоединиться к проекту, есть дополнительные места. Участие бесплатное. Записаться на курс можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru. Занятия школы будут проходить по субботам (во второй половине дня) до конца апреля в аудитории № 45 учебного корпуса № 6 (ул. Галактионовская, 141).

 

Фото: «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

