«Т Плюс» и СамГТУ открыли новый сезон «Школы молодого энергетика»

«Т Плюс» и Самарский государственный технический университет объявили о старте очередного сезона ежегодного образовательного проекта «Школа молодого энергетика». Его слушателями стали 40 старшеклассников из разных городов региона.

В рамках проекта организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями вуза в очном и дистанционном режиме. Также для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции «Т Плюс» в областном центре.

«Участие в проекте позволяет старшеклассникам познакомиться с преподавателями теплоэнергетического факультета Политеха и руководителями энергокомпании, даёт представление о профессии энергетика. Важным бонусом программы также является качественная подготовка к ЕГЭ по физике и дополнительные баллы при поступлении на теплоэнергетический факультет Политеха. Все выпускники этого курса, как правило, без проблем поступают в университет, а также успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Для старшеклассников, которые хотят присоединиться к проекту, есть дополнительные места. Участие бесплатное. Записаться на курс можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru. Занятия школы будут проходить по субботам (во второй половине дня) до конца апреля в аудитории № 45 учебного корпуса № 6 (ул. Галактионовская, 141).

Фото: «Т Плюс»